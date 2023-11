Étudier la religion à l’Université de Sherbrooke : de l’avant-garde à l’arrière-garde

Stupeur et consternation puisque l’actualité d’hier et d’aujourd’hui ne cesse de rappeler, souvent de manière tragique, combien l’étude de la religion est essentielle à nos sociétés. Sans les sciences des religions, il n’est pas possible de comprendre adéquatement la « guerre sainte » qui fait rage aujourd’hui en Israël et en Palestine; sans elles il n’est pas possible de comprendre intimement les ambitions impériales de la « Troisième Rome » russe; sans elles il n’est pas possible de comprendre finement le « nationalisme chrétien » voire la « destinée manifeste » des États-Unis d’Amérique; sans elles il n’est pas possible de comprendre la « colère anti-cléricale » qui habite nombre de Québécois préoccupés par la place de la religion en société, et plus largement les impensés culturels dans le quotidien des Québécois de culture catholique; sans elles il n’est pas possible d’accueillir avec intelligence et sensibilité nombre de familles et populations immigrantes au Québec; sans elles il n’est pas possible de former ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui accompagneront spirituellement les malades et les mourants dans nos hôpitaux et centres de santé, et qui l’ont fait avec un rare dévouement pendant la pandémie de COVID-19; sans elles il n’est pas possible de rendre pleinement compte des besoins, enjeux et transformations du rapport au Beau, au Bien et au Vrai qui loge au cœur de tout être humain. Sans elles, nous nous privons de connaissances sur ces trésors plusieurs fois millénaires d’expériences et d’inventivité humaines, qui singularisent la longue marche de l’humanité.

Stupeur et consternation puisque jusqu’à hier, l’Université de Sherbrooke pouvait s’enorgueillir d’un savoir de pointe sur ces questions existentielles pour lesquelles il n’y aura jamais trop de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants férus et passionnés. Dès 1968, Mgr Lucien Vachon faisait œuvre pionnière au Québec en introduisant les sciences humaines de la religion à la Faculté de théologie de l’Université de Sherbrooke, à la faveur d’importantes collaborations avec les chercheurs du Groupe de Sociologie des Religions du Centre national de la recherche scientifique de France, s’adjoignant le savoir et le soutien des sociologues de renommée internationale que sont Henri Desroche, Jean Séguy, Jean-Pierre Deconchy, Jacques Maître et Roger Bastide.

La religion est au coeur de l'actualité en 2023. (Jocelyn Riendeau/Archives, La Tribune)

Depuis, l’étude de la religion à l’Université de Sherbrooke n’a pas dévié de sa trajectoire tournée vers l’excellence, dont la pertinence fut renouvelée en 2015, lorsque le Centre d’études du religieux contemporain prit le relais la Faculté de théologie et d’études religieuses. Ses professeurs et ses étudiants font la fierté du champ d’études québécois de la religion : leurs colloques annuels sont connus et courus des chercheurs d’ici et d’ailleurs; leurs recherches sont suivies par un nombre imposant de chercheurs, s’attirent des étudiants de tous les coins du globe, contribuent à la formation d’un nombre remarquable et diversifié de diplômés; leurs publications s’attirent le respect et l’estime de leurs collègues qui se font une joie de joindre leur plume à la leur. Ces chercheurs, jeunes et moins jeunes, sont un foyer d’intelligence au cœur de Sherbrooke, de l’Estrie et du Québec.

Stupeur et consternation puisque cette fermeture des programmes en sciences des religions de l’Université de Sherbrooke s’est faite de manière intempestive, sans collégialité ni explications claires ou convaincantes. Ses professeurs ont été placés hier devant le fait accompli, sans signe avant-coureur ou simple consultation. Une décision faite dans la hâte, sans évaluation approfondie des programmes, ni analyse des retombées, ni consultation auprès de la population sherbrookoise. À notre connaissance, le Centre d’études du religieux contemporain (CERC) était une structure viable, fonctionnelle et performante.

Il y a même tout lieu de croire que le Centre d’études du religieux contemporain réalisait une prouesse en demandant à ses professeurs de porter plus d’un chapeau disciplinaire sans se disperser. Plutôt que d’être félicités, ils sont maintenant remerciés et leurs efforts, déçus, sans compter la démotivation vécue par les étudiants en mi-parcours qui y demeurent inscrits. Parions que le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke voudra se pencher sur cette décision qui touche plus largement la conception que nous avons de l’université. Une université qui, comme l’a rappelé avec succès le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval lors de la grève historique de l’année dernière, avec l’appui de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, ne peut réaliser sa mission autrement que dans la plénitude de ses savoirs spécialisés – une « université complète », entendue comme lieu de synthèse, de création, de critique et de transmission du savoir humain.

Nous soussignés invitons la haute direction de l’Université de Sherbrooke à renoncer à ses projets d’arrière-garde, et à renouer avec la vision avant-gardiste qui caractérise sa longue et riche tradition universitaire.

Jean-François Laniel, Ph. D.

Professeur adjoint, Département de sociologie, Université Laval

Rédacteur en chef, Studies in Religion / Sciences religieuses

Stéphanie Tremblay, Ph. D.

Professeure agrégée, Département de sciences des religions, UQÀM

Présidente, Société québécoise pour l’étude de la religion

Jean-Philippe Perreault, Ph. D.

Professeur agrégé, Faculté de théologie et de sciences religieuses

Université Laval

E.-Martin Meunier, Ph. D.

Professeur titulaire, École d’études sociologiques et anthropologiques

Université d’Ottawa

Xavier Gravend-Tirole, Ph. D.

Professeur adjoint, Institut d’études religieuses

Université de Montréal

Catherine Foisy, Ph. D.

Professeure agrégée, Département de sciences des religions,

Université du Québec à Montréal