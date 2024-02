Des obus touchent une boulangerie en Ukraine occupée: au moins 28 morts

Un enfant figure parmi les morts, a écrit le dirigeant local Leonid Pasechnik sur l’application de messagerie Telegram. Dix autres personnes ont été secourues sous les décombres par les services d’urgence.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas commenté dans l’immédiat.

Moscou et Kyiv ont de plus en plus eu recours à des tirs à plus longue portée cet hiver depuis leurs positions pratiquement inchangées sur la ligne de front de 1500 kilomètres dans cette guerre qui dure depuis près de deux ans, soit depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022.

Cependant, les forces ukrainiennes ont subi une attaque russe intense dans les dernières 24 heures, avec des attaques continues le long de la ligne de front, a déclaré l’état−major général ukrainien dans un communiqué dimanche.

Les combats ont été particulièrement violents dans la ville orientale d’Avdiïvka, où Moscou tente d’encercler des unités ukrainiennes. Les forces ukrainiennes étaient également sur la défensive à Koupiansk, Lyman, Bakhmout et Zaporijia, selon les autorités du pays.

L’administration militaire de la région de Soumy dans le nord de l’Ukraine a déclaré dimanche que les forces russes ont mené 16 attaques distinctes la veille dans la région, sur les communautés frontalières de Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka et Esman.

Le général Serhi Naïev, commandant des forces conjointes ukrainiennes, a également déclaré que les troupes de Kyiv avaient repoussé les unités de sabotage et de reconnaissance russes qui tentaient de traverser la frontière dans la région de Soumy.

Avec les soldats ukrainiens concentrés dans les régions orientales de Donetsk, Zaporijia et Kharkiv, l’incursion signalée suggère que Moscou pourrait sonder les vulnérabilités sur un nouveau front pour disperser davantage les troupes ukrainiennes.