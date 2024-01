Moscou accuse Kyiv d'avoir abattu un avion transportant 74 personnes

Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement confirmé ou infirmé les affirmations de la Russie concernant l’accident survenu dans la région frontalière russe de Belgorod, tout en indiquant qu’elles les examinaient.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de confirmer qui était à bord de l’avion ni de donner d’autres détails sur les causes de l’écrasement. Tout au long des 700 jours de guerre, la Russie et l’Ukraine ont échangé des accusations contradictoires, et il a souvent été difficile d’établir les faits, à la fois en raison des contraintes liées à une zone de guerre et parce que chaque partie contrôle étroitement l’information.

La vidéo de l’accident diffusée sur les réseaux sociaux montre un avion tombant du ciel dans une zone rurale enneigée et une énorme boule de feu à l’endroit où l’avion a apparemment touché le sol.

Outre les 65 prisonniers de guerre, l’appareil Il-76 transportait un équipage de six personnes et trois autres passagers, a déclaré l’armée russe. Selon le communiqué, les radars russes ont enregistré le lancement de deux missiles depuis la région ukrainienne de Kharkiv, qui borde la région de Belgorod. Le ministère n’a pas fourni de preuves à l’appui de son affirmation.

Pompiers, ambulanciers et policiers se sont précipités sur le site dans le district de Korochansky à Belgorod, a rapporté l’agence de presse nationale Tass, citant un responsable des services d’urgence locaux.

Échange de prisonniers

L’armée russe a déclaré que les prisonniers de guerre étaient transportés dans la région en vue d’un échange de prisonniers lorsque l’avion a été abattu à 11h15 heure locale.

Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andrii Yusov, a confirmé aux médias qu’un échange de prisonniers devait se produire mercredi, mais qu’il n’avait pas lieu. Il a précisé que l’agence vérifiait si des prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de l’avion.

L’avion se dirigeait vers la région de Belgorod depuis l’aérodrome de Chkalovsky, dans la région de Moscou, et l’échange de prisonniers de guerre devait avoir lieu au point de passage de Kolotilovka, à la frontière russo-ukrainienne, selon le communiqué. Ce point de passage est situé à environ 135 kilomètres à l’ouest du village de Yablonovo, près de l’endroit où l’avion est tombé.

Des responsables et des législateurs russes ont exprimé leur indignation et se sont interrogés sur l’opportunité de procéder à d’autres échanges de prisonniers. Le dernier en date, organisé par les Émirats arabes unis, a eu lieu ce mois-ci et a été le plus important à ce jour: 230 prisonniers de guerre ukrainiens sont rentrés chez eux et 248 Russes ont été libérés. C’était la première depuis près de cinq mois et la 49e depuis le début de la guerre.

La région ukrainienne de Kharkiv et la région russe de Belgorod sont depuis longtemps au cœur des combats, qui impliquent notamment des frappes aériennes à l’aide de missiles et de drones.

Domination aérienne

La Russie a largement assuré sa domination aérienne pendant la guerre face à la flotte ukrainienne d’avions de guerre de l’ère soviétique. Mais la Russie a subi une série d’écrasements que certains observateurs ont attribués à un plus grand nombre de vols dans le cadre des combats en Ukraine.

Au même moment, Kyiv s’est vanté d’avoir abattu deux avions de commandement et de contrôle russes, ce qui, si cela s’avérait exact, constituerait un exploit majeur pour l’Ukraine. Les attaques transfrontalières contre la région russe de Belgorod se sont également multipliées, la plus meurtrière ayant fait 25 morts en décembre.

Peu avant l’accident, le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré sur sa chaîne Telegram qu’une «alerte au missile» avait été déclenchée dans la région et a exhorté les habitants à se mettre à l’abri.

Le quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a déclaré qu’il examinait l’accident, mais n’a pas fourni d’informations dans l’immédiat. Il a plutôt mis en garde contre la diffusion d’«informations non vérifiées».

«Nous soulignons que l’ennemi mène activement des opérations spéciales d’information contre l’Ukraine dans le but de déstabiliser la société ukrainienne», a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a indiqué qu’une commission militaire spéciale se rendait sur le site de l’écrasement.

L’Il-76 est conçu pour transporter jusqu’à 225 soldats, du fret, des équipements militaires et des armes, selon l’agence d’exportation militaire russe.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que ses défenses aériennes avaient abattu quatre drones ukrainiens dans la région d’Oryol, dans l’ouest de la Russie. Le maire d’Oryol, Yuri Parakhin, a déclaré que plusieurs drones avaient été abattus au-dessus de la ville, sans faire de victimes.

Un autre drone ukrainien a été abattu tôt mercredi au-dessus de la région frontalière de Belgorod, selon M. Gladkov. Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts.

Les alliés de l’Ukraine ont promis une aide militaire accrue, même si leurs ressources sont limitées. L’aide des États-Unis, de loin le principal fournisseur de l’Ukraine, s’est également heurtée à des obstacles politiques.

Le ministère allemand de la Défense a déclaré mercredi qu’il prévoyait d’envoyer six hélicoptères Sea King Mk41 à l’Ukraine.