Le don du Canada d’un système de défense aérienne à l’Ukraine n’est pas finalisé

Un porte−parole du ministère soutient que l’Ukraine et les États-Unis sont en train de régler les derniers détails de la lettre d’acceptation. Celle-ci énonce les échéances de livraison du système de missile sol-air que le Canada s’était engagé à payer il y a plus d’un an.

Il a fallu plus d’une semaine pour obtenir la réponse du ministère de la Défense, qui tentait d’obtenir des informations auprès du gouvernement américain.

Le porte-parole du ministère a également déclaré que le ministre de la Défense, Bill Blair, avait rencontré jeudi l’ambassadeur américain David Cohen pour demander d’accélérer les démarches.

Le Canada a annoncé son intention de faire don d’un système de défense antimissile sol-air, connu sous le nom de NASAMS, en janvier 2023. Le Canada a payé 406 millions de dollars américains (544 millions de dollars canadiens) pour le système NASAMS, en mars dernier.

Les États-Unis ont conclu directement un accord de vente de produits militaires à l’étranger avec l’Ukraine et en ont informé le Congrès en mai. Ce processus s’est poursuivi tout au long de l’été et de l’automne.

Un tel arrangement permet au Canada d’éviter de demander au gouvernement américain une approbation supplémentaire pour envoyer le système en Ukraine, ce qui est nécessaire chaque fois que la technologie militaire américaine est vendue à l’extérieur du pays.

«Les États-Unis et l’Ukraine travaillent actuellement à finaliser la lettre d’acceptation, qui décrit le don et les attentes quant à son utilisation et confirme les échéances de livraison. La lettre d’acceptation est la dernière étape administrative du processus», a indiqué vendredi par courriel Alexandre Tétreault, porte-parole du ministère de la Défense.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a intensifié la pression sur ses alliés pour qu’ils fournissent davantage de soutien aérien à l’Ukraine.

Dans un message du 4 janvier sur la plateforme X, il a déclaré: «L’ensemble de notre équipe diplomatique, toutes les personnes chargées de communiquer avec les partenaires et tous les représentants ukrainiens dans le monde sont pleinement engagés à garantir la livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires et des munitions.»

L’Ukraine affirme que les systèmes de missiles à moyenne portée sont essentiels à la défense de son territoire contre les bombardements russes. Ils sont capables d’abattre des avions, des drones et des missiles de croisière.

Le président Zelensky a également publié le 1er janvier un message après une conversation avec le premier ministre, Justin Trudeau. «Je suis reconnaissant au premier ministre Trudeau pour sa volonté de nous aider à protéger le ciel ukrainien, notamment en fournissant des systèmes NASAMS et des missiles supplémentaires», a écrit M. Zelensky.

Il n’est pas clair si M. Zelensky faisait référence au système pour lequel le Canada a accepté de payer l’année dernière, ou si les deux hommes ont parlé d’un nouveau don. Le bureau du premier ministre a refusé de répondre aux questions.