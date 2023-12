Les États-Unis annoncent un dernier programme d’aide militaire à l’Ukraine

Les armes, d’une valeur pouvant atteindre 250 millions de dollars, comprennent un ensemble de munitions aériennes et d’autres missiles, des pièces d’artillerie, des systèmes antiblindages, des munitions, des équipements de démolition et médicaux et des pièces détachées. L’aide, fournie par l’intermédiaire de la Presidential Drawdown Authority, sera retirée des stocks du Pentagone.

Dans un communiqué, le lieutenant-colonel Garron Garn, porte-parole du Pentagone, a déclaré qu’il n’y avait plus de financement pour remplacer les armes provenant des stocks du département. Et l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui fournit un financement à long terme pour de futurs contrats d’armement, est également à court d’argent.

En conséquence, M. Garn a déclaré mercredi : «Sans le financement supplémentaire, il y aura un déficit dans la reconstitution des stocks militaires américains, ce qui affectera l’état de la préparation militaire américaine».

Erreur comptable

Le président Joe Biden a exhorté le Congrès à adopter un programme d’aide de 110 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et d’autres besoins de sécurité nationale. Il comprend 61,4 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont environ la moitié pour reconstituer les stocks du Pentagone. Il inclut également environ 14 milliards pour Israël dans sa lutte contre le Hamas et 14 milliards pour la sécurité des frontières américaines. D’autres fonds seraient destinés aux besoins de sécurité dans la région Asie-Pacifique.

En raison d’une erreur comptable qui a surévalué certaines des armes envoyées en Ukraine au cours de l’année écoulée ou plus, il reste encore environ 4,2 milliards d’autorisation de retrait rétablie. Mais comme le Pentagone n’a pas d’argent pour reconstituer les stocks envoyés à Kyiv, le département devra «évaluer rigoureusement» toute aide future et ses implications sur la capacité de l’armée américaine à protéger l’Amérique, a déclaré M. Garn.

Il s’agit de la 54e tranche d’aide militaire retirée des étagères du département et envoyée à l’Ukraine, et elle est similaire en taille et en contenu à la plupart des autres paquets récents.

Les dirigeants américains de la défense et du gouvernement ont fait valoir que ces armes sont essentielles pour que l’Ukraine puisse maintenir sa défense et poursuivre ses efforts visant à lancer une offensive contre les forces russes pendant les mois d’hiver.

Lors d’une réunion d’information au Pentagone la semaine dernière, le major général de l’armée de l’air, Pat Ryder, a rappelé la récente lettre que le contrôleur du département de la défense a envoyée au Congrès, l’avertissant que les États-Unis utiliseraient les derniers fonds de réapprovisionnement d’ici la fin de l’année.

«Une fois ces fonds engagés, nous aurons épuisé les fonds disponibles pour fournir une assistance à la sécurité à l’Ukraine», a déclaré M. Ryder, l’attaché de presse du Pentagone.

«Nous continuons d’insister sur l’adoption de la proposition complémentaire que nous avons soumise... Il est impératif que nous disposions des fonds nécessaires pour garantir qu’ils obtiennent les capacités les plus urgentes dont ils ont besoin sur le champ de bataille.»

Le dernier programme d’aide survient alors que la guerre en Ukraine entame son 22e mois. La Russie a tiré près de 50 drones Shahed sur des cibles en Ukraine et a bombardé une gare de Kherson, dans le sud du pays, où plus de 100 civils étaient rassemblés pour prendre un train à destination de Kyiv. Et la veille, des avions de combat ukrainiens avaient endommagé un navire russe amarré dans la mer Noire, au large de la Crimée, alors que les soldats des deux camps avaient du mal à progresser le long des lignes de front.