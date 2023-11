Les Russes intensifient les attaques sur Avdiïvka, selon Kiev

Cette cité industrielle presque encerclée mais encore desservie par une route asphaltée, fait face aux attaques incessantes des forces de Moscou, qui cherchent à s’en emparer depuis des années.

«L’ennemi ces derniers jours a considérablement accru son activité. Il utilise des véhicules blindés», a déclaré Oleksandre Tarnavsky, commandant ukrainien responsable de la zone.

Selon lui, les forces russes ont mené près de 20 frappes aériennes, tiré quatre missiles et plus de 1000 obus d’artillerie, et lancé 56 vagues d’assaut sur les positions ukrainiennes.

Il a toutefois affirmé que les forces ukrainiennes «tenaient fermement la ligne le long du front d’Avdiïvka», ce que l’AFP n’a pas pu vérifier de manière indépendante.

Moscou ne donne guère de précisions sur l’offensive en cours depuis bientôt deux mois, alors que Kiev a indiqué infliger des pertes considérables à l’adversaire.

Les forces russes se trouvent à l’est, au nord et au sud de la localité, toute proche de Donetsk, la capitale régionale occupée par la Russie depuis 2014.

Les Ukrainiens défendent encore une bande d’environ huit kilomètre de large, au nord-ouest de la ville, incluant la plus grande cokerie d’Ukraine qui s’étend sur 340 hectares et borde le nord d’Avdiïvka.

Brièvement tombée aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou en 2014, la cité marque depuis la ligne de front dans cette zone et symbolise la résistance ukrainienne.

Environ 1350 personnes résident encore dans la ville, contre 30.000 avant la guerre.