Les forces ukrainiennes tentent de repousser les Russes à l’est du Dniepr

La veille, l’Ukraine avait affirmé avoir établi plusieurs têtes de pont à l’est du fleuve qui sépare le pays de la région occupée de Kherson.

Ces têtes de pont représentent un maigre progrès dans ce conflit présentement dans une impasse. L’état-major de l’armée ukrainienne affirme avoir repoussé 12 attaques russes au cours des journées de vendredi et de samedi.

«Nous tentons de repousser les unités russes le plus loin possible afin de mieux sécuriser la région occidentale de Kherson afin de réduire les bombardements», a déclaré Natalia Humeniuk, porte-parole du Commandement opérationnel sud.

Les Russes ont riposté à l’aide de leur «aviation tactique», notamment des drones iraniens, afin de freiner l’avance ukrainienne, a-t-elle ajouté.

Le fleuve a longtemps séparé les deux armées sur le front sud. L’armée russe s’était retirée de la rive droite du Dniepr et de Kherson, il y a un an, mais elle a souvent bombardé les villes et les villages environnants afin d’empêcher les troupes ukrainiennes d’avancer vers la Crimée.

La défense anti-aérienne ukrainienne dit avoir abattu 29 des 38 drones Shahed lancés contre le pays. Toutefois, un des engins aurait touché une installation énergétique dans la région d’Odessa, privant de courant 2000 domiciles.

À Kyiv, des centaines de personnes ont manifesté contre la corruption et ont exigé que des fonds soient réaffectés aux forces armées. Elles brandissaient des drapeaux ukrainiens et scandaient des slogans comme «nous voulons des drones, pas des stades».

C’était la 10e manifestation contre certains projets municipaux.

«J’ai organisé des manifestations dans plus de 100 villes pour protester contre la corruption en Ukraine et pour plus de défenses militaires, mentionne Maria Barbash, une militante de l’organisation De l’Argent pour les forces armées. La première priorité des budgets à l’échelle locale et nationale doit être l’armée.»