Ukraine: trois morts dans des frappes russes sur Kherson

Les trois personnes ont été tuées séparément dans des frappes au cours de la journée, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Oleksandre Prokoudine.

À Bilozerka, à environ 10 km à l’ouest de Kherson, les secouristes ont retiré des décombres le corps d’un homme décédé, tandis que quatre personnes ont été blessées, trois femmes et un homme, qui ont été hospitalisés, a-t-il ajouté.

Dans une autre frappe russe sur la ville même de Kherson, un homme de 68 ans a été tué le matin et une femme de 54 ans hospitalisée après avoir été blessée par des éclats au front et à la cuisse, selon M. Prokoudine.

«L’armée russe frappe le district Korabelny de Kherson», avait-il déploré dans la matinée sur Telegram.

Le soir, une frappe a également tué une femme de 75 ans dans son appartement et blessé huit personnes, dont six ont dû être hospitalisées, a souligné plus tard M. Prokoudine sur les réseaux sociax.

Kherson a été libérée il y a un an par les forces ukrainiennes après des mois d’occupation, mais l’armée russe n’a jamais cessé de frapper la ville, touchée presque quotidiennement.

Depuis, le front est délimité par le fleuve Dniepr, dont les forces russes occupent la rive gauche, l’Ukraine contrôlant la droite.

Les forces ukrainiennes mènent des opérations militaires depuis plusieurs semaines et ont établi des têtes de pont sur la rive gauche du Dniepr, dans l’espoir de lancer un assaut plus important afin de percer les lignes russes qui résistent à une vaste contre-offensive enclenchée en juin.

La Russie poursuit de son côté des bombardements nocturnes. Selon l’armée de l’air ukrainienne, dans la nuit de mercredi à jeudi, la défense anti-aérienne a abattu 16 de 18 drones d’attaque lancés par Moscou.

Un missile a aussi été abattu mercredi soir au-dessus de la région de Poltava, dans le centre du pays, tandis que des infrastructures ont été visées par des missiles S-300 à Kharkiv, selon les autorités locales.

La compagnie énergétique ukrainienne privée DTEK a fait état de coupures d’électricité et d’eau dans un village d’une région «située sur le front», après une «attaque terroriste russe contre une centrale thermique», sans préciser où l’incident avait eu lieu.