Le président Joe Biden a facilement remporté la primaire démocrate en Caroline du Sud

Joe Biden a facilement battu les autres démocrates, soit le représentant du Minnesota Dean Phillips et l’autrice Marianne Williamson.

Sa campagne de réélection a investi massivement dans l’augmentation du taux de participation, alors qu’elle considère la primaire comme le premier test majeur auprès de l’électorat noir, un camp démocrate au cœur des chances de Joe Biden de remporter les élections à nouveau en novembre.

«En 2020, ce sont les électeurs de Caroline du Sud qui ont donné tort aux experts, ont insufflé une nouvelle vie à notre campagne et nous ont mis sur la voie de la victoire à la présidence», a déclaré M. Biden dans un communiqué. «Aujourd’hui, en 2024, les gens de la Caroline du Sud se sont à nouveau exprimés et je n’ai aucun doute que vous nous avez mis sur la bonne voie pour remporter à nouveau la présidence – et faire de Donald Trump un perdant – à nouveau.»

L’Associated Press a déclaré la victoire de Joe Biden à 19h23, sur la base d’une analyse des premiers résultats du vote lui montrant une avance décisive dans des endroits clés de l’État.

Sa victoire intervient après qu’il a insisté auprès du comité national du Parti démocrate (DNC) pour que la Caroline du Sud ouvre le bal des primaires du parti, soulignant que la population y était plus diversifiée, contrairement aux états qui sont traditionnellement les premiers, soit l’Iowa et le New Hampshire, à la population majoritairement blanche.

La Caroline du Sud est un bastion du Parti républicain, mais 26% de ses résidents sont noirs. Lors des élections générales de 2020, les électeurs noirs représentaient 11% de l’électorat national, et 90% d’entre eux ont soutenu Joe Biden, selon AP VoteCast, un important sondage auprès des électeurs de cette élection.

Le Nevada sera le deuxième arrêt, alors que la primaire aura lieu mardi. Le nouvel ordre place la primaire démocrate du Michigan, un État important et diversifié, au 27 février, avant le Super Mardi du 5 mars, date à laquelle le plus grand nombre cumulé de délégués est mis en jeu en une seule journée du calendrier électoral.

Le New Hampshire a rejeté le plan du DNC et a quand même organisé une première primaire le mois dernier. Joe Biden n’a pas fait campagne et son nom ne figurait pas sur le bulletin de vote, mais il a quand même gagné avec une marge considérable après que ses partisans ont organisé une campagne écrite en son nom.

La Caroline du Sud, où Joe Biden entretient depuis longtemps des relations étroites avec ses partisans et ses donateurs, a joué un rôle central dans la campagne de 2020. Cette victoire importante avait contribué à insuffler une énergie nouvelle auprès d’autres États et l’avait propulsé à l’investiture.

Joe Biden a été aidé par un représentant de la Caroline du Sud, Jim Clyburn, dont le soutien en 2020 a servi de signal tant attendu aux électeurs noirs de l’État que M. Biden serait le bon candidat pour défendre leurs intérêts.

Jim Clyburn a déclaré samedi soir qu’il pensait que les délégués du New Hampshire devraient siéger à la convention du parti cet été et que les démocrates devraient éviter toute nouvelle lutte interne.

Joe Biden et la vice−présidente Kamala Harris, la première femme noire et américaine d’origine asiatique à occuper ce poste, ont régulièrement remercié les démocrates de la Caroline du Sud pour leur soutien.

Les électeurs noirs interrogés lors de la récente période de vote anticipé ont énuméré toute une série de raisons pour soutenir Joe Biden, de la défense du droit à l’avortement jusqu’à la nomination de juristes noirs et issus d’autres minorités au sein des tribunaux fédéraux. Certains ont fait écho aux avertissements de M. Biden selon lesquels Donald Trump menacerait la démocratie, alors que celui−ci continue de mentir en soutenant que les élections de 2020 ont été volées.

«Nous ne pouvons pas vivre avec un dirigeant qui fera de ce pays une dictature. Nous ne pouvons pas vivre dans un endroit qui n’est pas une démocratie. Ce serait une perte pour les États−Unis», a lancé LaJoia Broughton, âgée de 42 ans, propriétaire d’une petite entreprise à Columbia. «Mon vote est donc pour Biden. Cela a été avec Biden et ça continuera d’être Biden.»

Certains électeurs se sont dits préoccupés par l’âge de Biden, 81 ans, comme de nombreux Américains, selon un sondage public. Donald Trump a 77 ans. Les deux hommes ont eu une série de ratés en public qui ont alimenté le scepticisme quant à leur capacité à gouverner.

«Ils sont aussi vieux que moi et avoir ces deux gars comme seuls choix, c’est un peu difficile», a déploré Charles Trower, un homme de 77 ans originaire de Blythewood, en Caroline du Sud. «Mais je préférerais de loin avoir le président Biden plutôt que de même considérer l’autre gars.»