Au moins 46 personnes sont mortes dans des incendies de forêt au Chili

Deux incendies près des villes de Quilpué et de Villa Alemana ont brûlé au moins 19 770 acres depuis vendredi. (Martin Thomas/Aton Chile via AP)

Le bilan pourrait encore s’aggraver, a prévenu le président du pays, Gabriel Boric. Quatre gros incendies ravagent la région de Valparaiso où les pompiers peinent à se rendre vers les quartiers les plus menacés.

La ministre chilienne de l’Intérieur, Carolina Tohá, a déclaré qu’il y avait actuellement 92 incendies de forêt dans le centre et le sud du pays, où les températures ont été inhabituellement élevées cette semaine.

Les incendies les plus meurtriers se sont produits dans la région de Valparaíso, où les autorités ont exhorté les gens à ne pas quitter leur domicile afin que les camions de pompiers, les ambulances et d’autres véhicules d’urgence puissent circuler plus facilement.

Mme Tohá n’a donné aucun détail sur les 19 personnes tuées.

Elle a indiqué que deux incendies près des villes de Quilpué et de Villa Alemana avaient brûlé au moins 19 770 acres depuis vendredi. L’un des incendies menaçait la station balnéaire de Viña del Mar, dont certains quartiers ont déjà été durement touchés.

À Villa Independencia, un quartier à flanc de colline à l’est de la ville, plusieurs pâtés de maisons et de commerces ont été complètement détruits. Des voitures incendiées aux vitres brisées bordaient les rues couvertes de cendres.

«Je suis ici depuis 32 ans et je n’aurais jamais imaginé que cela puisse arriver», a déclaré Rolando Fernández, l’un des habitants qui ont perdu leur maison. Il a expliqué qu’il avait vu pour la première fois le feu brûler sur une colline voisine vendredi après−midi. En 15 minutes, la zone a été ravagée par les flammes et la fumée, obligeant tout le monde à fuir pour sauver sa vie.

«J’ai travaillé toute ma vie et maintenant je n’ai plus rien», a déploré M. Fernández.

Trois abris ont été installés dans la région de Valparaíso, et 19 hélicoptères et plus de 450 pompiers ont été dépêchés sur place pour maîtriser les incendies, a indiqué Mme Tohá. Les équipes de secours ont encore du mal à atteindre les quartiers les plus touchés, a−t−elle précisé.

Les incendies brûlent dans des montagnes difficiles d’accès et ont touché des quartiers construits de manière précaire en bordure de Viña del Mar.

Les autorités ont également signalé des pannes de courant à la suite de l’incendie. Mme Tohá a affirmé que dans la région de Valparaíso, quatre hôpitaux ont dû être évacués ainsi que trois maisons de retraite pour personnes âgées. L’incendie a également détruit deux gares routières, a indiqué la ministre de l’Intérieur.

Cette année, le phénomène climatique El Niño a provoqué des sécheresses et des températures plus chaudes que d’habitude dans l’ouest de l’Amérique du Sud, augmentant ainsi le risque d’incendies de forêt. En janvier, plus de 42 000 acres de forêts ont été détruits en Colombie par des incendies qui ont suivi plusieurs semaines de temps sec.