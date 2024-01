Un F-16 américain s’écrase au large de la Corée du Sud, le pilote s’éjecte à temps

Le pilote non identifié était conscient et a été transporté vers un établissement médical pour évaluation, a indiqué la 8e Escadre de chasse américaine dans un communiqué. Elle a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec les partenaires de mission américains et sud−coréens pour récupérer le pilote, qui a rencontré une urgence en vol non précisée et qui s’est éjecté avant que l’avion ne s’écrase en mer. La cause de l’accident, qui se serait produit dans les eaux proches de la ville portuaire de Seosan, fait l’objet d’une enquête.

«Nous sommes très reconnaissants envers les forces de secours de la République de Corée et de tous nos coéquipiers qui ont rendu possible la récupération rapide de notre pilote», a déclaré le colonel Matthew C. Gaetke, commandant de l’escadre, en faisant référence au nom officiel de la Corée du Sud.

«Nous allons maintenant nous concentrer sur la recherche et la récupération de l’avion.»

La 8e Escadre de chasse, composée de deux escadrons de F−16, avait déjà connu un écrasement de F−16 en décembre. Le pilote avait alors rencontré des problèmes lors d’un vol d’entraînement de routine et a été récupéré en toute sécurité après s’être éjecté de l’avion avant qu’il ne s’écrase en mer, près de la ville portuaire de Gunsan.