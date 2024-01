Biden dit que les États-Unis «répondront» à la mort de trois soldats en Jordanie

Le président américain a imputé aux milices soutenues par l’Iran les premiers décès américains après des mois de frappes menées par de tels groupes contre les forces américaines à travers le Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

M. Biden, qui voyageait en Caroline du Sud, a demandé une minute de silence lors d’une apparition dans la salle de banquet d’une église baptiste.

«Nous avons eu une journée difficile hier soir (samedi) au Moyen-Orient. Nous avons perdu trois âmes courageuses dans une attaque contre l’une de nos bases», a-t-il déclaré. Après la minute de silence, M. Biden a ajouté: «et nous répondrons».

Face au risque croissant d’escalade militaire dans la région, les responsables américains s’efforçaient d’identifier de manière concluante le groupe précis responsable de l’attaque, mais ils ont estimé que l’un des nombreux groupes soutenus par l’Iran était derrière cette attaque.

M. Biden a soutenu dans une déclaration écrite que les États-Unis «demanderont des comptes à tous les responsables au moment et de la manière (de) notre choix». Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré : «Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts».

Les combattants soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie ont commencé à évacuer leurs postes, craignant les frappes aériennes américaines, selon Omar Abu Layla, un militant basé en Europe qui dirige le média Deir Ezzor 24. Il a déclaré à l’Associated Press que ces zones sont les bastions de Mayadeen et Boukamal.

Selon un responsable américain, le nombre de soldats blessés par le drone d’attaque à sens unique s’élève à au moins 34. Un autre responsable, qui a également parlé sous le couvert de l’anonymat pour discuter de détails non rendus publics, a affirmé qu’un gros drone avait frappé la base, ce que deux autres responsables américains ont identifié comme une installation en Jordanie connue sous le nom de Tour 22. Elle se trouve le long de la frontière syrienne et est largement utilisée par les troupes impliquées dans la mission de conseil et d’assistance des forces jordaniennes.

La petite installation, que la Jordanie ne divulgue pas publiquement, comprend des troupes américaines d’ingénierie, d’aviation, de logistique et de sécurité. M. Austin a indiqué que les troupes avaient été déployées là-bas «pour œuvrer à la défaite durable de l’État islamique». Trois responsables ont déclaré que le drone avait frappé près des dortoirs des troupes, ce qui, selon eux, expliquait le nombre élevé de victimes.

La base militaire américaine d’al-Tanf, en Syrie, se trouve à seulement 20 kilomètres au nord de la Tour 22. L’installation jordanienne constitue une plateforme logistique essentielle pour les forces américaines en Syrie, y compris celles d’al-Tanf, près d’où les frontières de l’Irak, de la Syrie et de la Jordanie se croisent.

La télévision d’État jordanienne a cité Muhannad Mubaidin, porte-parole du gouvernement, affirmant que l’attaque avait eu lieu de l’autre côté de la frontière syrienne.

Les troupes américaines utilisent depuis longtemps la Jordanie, un royaume frontalier de l’Irak, d’Israël, des territoires palestiniens de Cisjordanie, de l’Arabie saoudite et de la Syrie, comme point de base. Quelque 3000 soldats américains sont généralement stationnés en Jordanie, mais le nombre de soldats présents à la Tour 22 n’a pas été immédiatement connu et n’est pas systématiquement divulgué.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, les milices soutenues par l’Iran ont frappé plus de 60 fois des installations militaires américaines en Irak, et en Syrie plus de 90 fois, avec une combinaison de drones, de roquettes, de mortiers et de missiles balistiques.

L’attaque de dimanche était la première visant les troupes américaines en Jordanie pendant la guerre entre Israël et le Hamas, et la première à entraîner la perte de vies américaines. De nombreux membres du personnel américain ont été blessés, dont certains ont subi des traumatismes crâniens, lors des attaques.

Les milices ont déclaré que leurs frappes étaient des représailles au soutien de Washington à Israël dans la guerre à Gaza et qu’elles visaient à repousser les forces américaines hors de la région.