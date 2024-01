Trump exprime son opposition à un accord sur l’immigration défendu par Biden

«Un mauvais accord sur la frontière est bien pire que pas d’accord du tout!», a écrit en lettres capitales le favori des républicains pour la présidentielle de 2024 sur son réseau Truth Social.

«Fermez la frontière!», a-t-il ajouté.

En campagne à Las Vegas dans le Nevada, M. Trump a assuré samedi qu’il y avait «100% de probabilité qu’il y ait une attaque terroriste d’ampleur aux États-Unis» menée par des personnes ayant traversé cette frontière.

Alors que l’immigration à la frontière avec le Mexique sera l’un des sujets clés de la prochaine présidentielle, à laquelle Donald Trump est bien parti pour être candidat pour la troisième fois de suite, le président américain Joe Biden tente de peser pour faire passer un projet de loi sur l’immigration négocié entre démocrates et républicains au Sénat.

Il a appelé vendredi soir les parlementaires conservateurs à ne pas bloquer ce projet déjà négocié, assurant que s’il était adopté il s’agirait « de l’ensemble de réformes le plus sévère et le plus juste que nous ayons jamais eu dans notre pays pour sécuriser la frontière ».

«Il me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière quand elle est submergée», a ajouté Joe Biden, en assurant même qu’il «utiliserait ce pouvoir le jour même de l’entrée en vigueur de la loi».

Un peu plus tôt, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, avait averti qu’en l’état, tout vote sur de nouveaux financements pour l’aide à l’Ukraine ainsi que pour le renforcement de la frontière avec le Mexique, où arrive un nombre record de migrants, était «mort-né».

Les deux sujets sont désormais négociés ensemble, ce qui met en péril les livraisons d’armes et d’équipements cruciales pour l’armée ukrainienne.

Donald Trump a fait de l’immigration l’un des axes majeurs de sa campagne pour regagner la Maison-Blanche en 2025 et il joue de son influence auprès des républicains pour bloquer tout accord.