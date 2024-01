Le chancelier allemand discutera des conflits à Gaza et en Ukraine avec Biden

«Les deux dirigeants réaffirmeront leur soutien résolu à la défense de l’Ukraine et de son peuple contre l’invasion russe», a déclaré samedi la Maison−Blanche.

Les États−Unis sont à court d’argent pour l’Ukraine, incapables d’envoyer les munitions et les missiles dont le gouvernement de Kyiv a besoin pour repousser la Russie. L’administration Biden a déjà envoyé à l’Ukraine 111 milliards US en armes, équipements, aide humanitaire et autres formes d’aide depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion en février 2022.

L’enveloppe de 110 milliards US de nouvelle aide pour l’Ukraine, Israël et d’autres besoins de sécurité nationale de Biden est au point mort en raison de désaccords entre le Congrès américain et l’administration Biden sur d’autres priorités politiques, y compris une sécurité accrue à la frontière entre les États−Unis et le Mexique. L’enveloppe comprend une aide d’environ 61 milliards pour l’Ukraine.

L’Union européenne (UE) a versé le mois dernier la dernière tranche d’un soutien de plusieurs milliards d’euros à l’Ukraine pour l’aider à maintenir son économie à flot. La branche exécutive de l’UE, la Commission européenne, a proposé de fournir à l’Ukraine 50 milliards d’euros, l’équivalent de 73 millions CAN. Lors d’un sommet avant le dernier versement, 26 des 27 dirigeants du bloc national ont approuvé le plan, mais la Hongrie a imposé un veto.

Les dirigeants de l’UE devraient se réunir à nouveau le 1er février pour tenter de conclure un accord sur cette aide financière, mais le pouvoir de veto du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, considéré comme l’allié le plus proche du président russe Vladimir Poutine dans l’UE, reste un facteur.

La guerre entre Israël et le Hamas sera également au centre des discussions entre Biden et Scholz, à la Maison−Blanche.

Les dirigeants discuteront «des efforts visant à prévenir l’escalade régionale au Moyen−Orient, de leur soutien indéfectible au droit d’Israël à l’autodéfense et de l’importance d’accroître l’aide vitale et la protection des civils à Gaza», indique le communiqué de Karine Jean−Pierre, attachée de presse à la Maison−Blanche.