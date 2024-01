La Cour internationale de justice n’ordonne pas de cessez-le-feu à Gaza

L’Afrique du Sud a introduit cette affaire, qui touche au cœur de l’un des conflits les plus insolubles au monde, et avait demandé à la Cour d’ordonner à Israël de mettre un terme à son opération.

Dans une décision très attendue, rendue par un panel de 17 juges, la Cour internationale de justice a décidé de ne pas rejeter l’affaire et a ordonné six mesures dites provisoires pour protéger les Palestiniens de Gaza.

«La Cour est parfaitement consciente de l’ampleur de la tragédie humaine qui se déroule dans la région et est profondément préoccupée par les pertes en vies humaines et les souffrances humaines qui se poursuivent», a déclaré Joan E. Donoghue, présidente de la Cour.

La décision de vendredi n’est qu’une décision provisoire ; l’examen de l’ensemble de la plainte déposée par l’Afrique du Sud pourrait prendre des années. Israël rejette l’accusation de génocide et avait demandé à la Cour de rejeter les accusations.

Pendant que l’affaire suit son cours, l’Afrique du Sud a demandé aux juges, «de toute urgence», d’imposer des mesures provisoires.

En tête de liste, l’Afrique du Sud a demandé à la Cour d’ordonner à Israël de «suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza et contre Gaza». Mais la Cour a refusé de le faire.

L’Afrique du Sud a également demandé à Israël de prendre des «mesures raisonnables» pour prévenir le génocide et permettre l’accès à l’aide dont la population a désespérément besoin.

La Cour a estimé qu’Israël devait s’efforcer de limiter les morts et les dégâts.

Dans le territoire plongé dans un désastre humanitaire, environ 1,7 million de Palestiniens, sur un total de 2,4 millions d’habitants, ont fui leur foyer. (SAID KHATIB/AFP)

Dans un communiqué publié jeudi, le premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a déclaré qu’il espérait que la décision «inclurait une action immédiate pour mettre fin à l’agression et au génocide contre notre peuple dans la bande de Gaza [...] et un flux rapide d’aide humanitaire pour sauver les affamés, les blessés et les malades de la menace de mort lente qui les guette».

Jeudi, le porte−parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, avait déclaré qu’Israël s’attendait à ce que le tribunal rejette les «accusations fallacieuses et spécieuses».

Israël boycotte souvent les tribunaux internationaux et les enquêtes de l’ONU, les jugeant injustes et partiaux. Mais cette fois−ci, il a pris la rare initiative d’envoyer une équipe juridique de haut niveau, signe du sérieux qu’il accorde à l’affaire et probablement de la crainte qu’une décision de justice ordonnant l’arrêt des opérations ne porte un coup sévère à la réputation internationale du pays.

Un responsable israélien a révélé que le premier ministre Benjamin Nétanyahou s’était entretenu jeudi avec de hauts responsables juridiques, diplomatiques et sécuritaires en prévision de la décision. Il a ajouté qu’Israël était confiant dans son dossier, mais qu’il avait discuté de «tous les scénarios». Le fonctionnaire a parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il évoquait des réunions confidentielles.

Israël a lancé un assaut aérien et terrestre massif contre Gaza après que des militants du Hamas aient pris d’assaut des communautés israéliennes le 7 octobre, tuant quelque 1200 personnes, principalement des civils, et en enlevant 250 autres.

L’offensive a décimé de vastes pans du territoire et chassé de chez eux près de 85 % des 2,3 millions d’habitants.

Plus de 26 000 Palestiniens ont été tués, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de l’enclave dirigée par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son bilan, mais il a indiqué qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

L’armée israélienne affirme qu’au moins 9000 des personnes tuées dans ce conflit de près de quatre mois sont des militants du Hamas.

Les fonctionnaires de l’ONU ont exprimé la crainte qu’un nombre encore plus important de personnes ne meurent de maladies, alors qu’au moins un quart de la population est menacée de famine.

Cette affaire de génocide porte atteinte à l’identité nationale d’Israël, qui a été fondé en tant qu’État juif après le massacre de six millions de Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’identité propre de l’Afrique du Sud est un élément clé qui lui permet d’intenter une action en justice. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, compare depuis longtemps les politiques d’Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d’apartheid de la minorité blanche, qui a confiné la plupart des Noirs dans des «homelands» avant de prendre fin en 1994.