Une frappe israélienne aurait fait 20 morts et 150 blessés à Gaza

Au même moment, le bilan d’une attaque menée la veille contre un abri bondé à Gaza s’est alourdi à 12 morts et plus de 75 blessés, selon Thomas White, haut responsable de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA.

L’agence n’a pas directement blâmé Israël, qui est la seule partie au conflit à posséder des chars d’assaut. L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait «actuellement exclu» que la frappe ait été effectuée par son aviation ou son artillerie, mais qu’elle poursuivait son enquête. Selon elle, le bâtiment pourrait avoir été touché par une roquette du Hamas.

Les combats dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, ont isolé ses deux principaux hôpitaux, bloquant des centaines de patients et des milliers de personnes déplacées à l’intérieur. Un troisième hôpital a été évacué dans la nuit, a indiqué M. White. Ces derniers jours, des milliers de personnes se sont précipitées pour fuir plus au sud, s’entassant dans des abris et des camps de tentes près de la frontière avec l’Égypte.

Le ministère de la Santé de Gaza indique que plus de 25 700 personnes ont été tuées et 63 000 autres blessées dans l’enclave depuis l’attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël, lorsque des militants de Gaza ont tué environ 1 200 personnes et pris quelque 250 otages.