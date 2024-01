Gaza: de lourds combats éclatent autour du principal hôpital de Khan Younis

Israël a ordonné aux habitants de quitter une partie du centre−ville de Khan Younis qui comprend l’hôpital Nasser et deux autres hôpitaux plus petits, alors qu’il poursuit son offensive de trois mois contre le Hamas. Le bureau humanitaire des Nations unies a indiqué que la zone abritait 88 000 Palestiniens et 425 000 autres personnes déplacées par les combats.

L’organisation humanitaire Médecins sans frontières a annoncé que son personnel était bloqué à l’intérieur de l’hôpital Nasser avec quelque 850 patients et des milliers de personnes déplacées, car les routes environnantes étaient inaccessibles ou trop dangereuses. L’hôpital Nasser est l’un des deux seuls hôpitaux du sud de la bande de Gaza à pouvoir encore traiter des patients gravement malades. Le ministère de la Santé de Gaza a également révélé que l’hôpital avait été isolé.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces combattaient les militants à l’intérieur de Khan Younis après avoir achevé l’encerclement de la ville la veille. Elle a indiqué que des avions frappaient des cibles dans le cadre de ces opérations et qu’ils avaient également pris pour cible des militants présumés dans le centre et le nord de la bande de Gaza.

Mardi, des milliers de personnes ont fui Khan Younis vers le sud, en direction de la ville de Rafah. Selon les Nations unies, quelque 1,5 million de personnes, soit environ les deux tiers de la population de Gaza, sont entassées dans des abris et des camps de tentes à Rafah et dans ses environs, à la frontière avec l’Égypte.

Des résidents transportent de l'eau dans un camp de tentes de fortune pour les Palestiniens déplacés à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, au sud de la bande de Gaza. (-/AFP)

Même là, les Palestiniens ne sont guère en sécurité, Israël menant régulièrement des frappes à l’intérieur et autour de la ville. Des témoins palestiniens ont déclaré que ces derniers jours, des soldats et des chars israéliens avaient pénétré dans certaines parties de Muwasi, une zone sablonneuse le long de la côte qu’Israël avait déclarée zone de sécurité, où des dizaines de milliers de personnes vivaient dans des tentes sans bénéficier des services de base.

Au total, quelque 1,7 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza, selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés. La plupart ont fui le nord, où l’offensive aérienne et terrestre d’Israël a réduit des quartiers entiers à des terrains vagues bombardés, ce qui soulève la question de savoir si les habitants pourront un jour y retourner.

Au moins 210 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan total de la guerre à 25 700 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ce décompte ne fait pas la distinction entre civils et combattants, mais il indique que la plupart des morts sont des femmes et des enfants.

Près de 400 autres Palestiniens ont été blessés au cours de la journée écoulée, ce qui porte le total à 63 740 et accroît la pression sur des hôpitaux déjà débordés, selon le ministère. Les responsables de l’ONU ont exprimé la crainte qu’un nombre encore plus important de personnes ne meurent de maladies, alors qu’au moins un quart de la population est menacé de famine.

Le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a promis de poursuivre l’offensive jusqu’à la «victoire complète» contre le Hamas, qui a déclenché la guerre avec son assaut à travers la frontière le 7 octobre, tuant quelque 1200 personnes en Israël et en enlevant 250 autres.

M. Nétanyahou a déclaré qu’Israël s’engageait également à restituer la centaine d’otages encore en captivité, la plupart des autres ayant été libérés en échange de prisonniers palestiniens lors d’un cessez−le−feu en novembre.

Mais de nombreux Israéliens, dont au moins un membre du cabinet de guerre de M. Nétanyahou, estiment que cela est impossible sans un nouvel accord avec le Hamas. Le groupe militant affirme qu’il ne libérera pas d’autres otages tant qu’Israël n’aura pas mis fin à son offensive.

Les familles des otages réclament également un accord et ont organisé des manifestations de plus en plus agressives contre les dirigeants israéliens, allant jusqu’à interrompre une réunion de commission parlementaire lundi. L’Égypte et le Qatar travaillaient sur un nouvel accord, mais les responsables affirment que le fossé entre les deux parties reste profond.

En Israël, les divisions politiques amères qui avaient été mises de côté après l’attentat du 7 octobre ont commencé à réapparaître, M. Nétanyahou étant confronté à une colère et à des protestations généralisées pour n’avoir pas su empêcher l’attentat et pour le sort des otages.

Le Hamas continue d’attaquer les forces israéliennes, même dans certaines des zones les plus dévastées, et de tirer des roquettes sur Israël. Lundi, une attaque près de la frontière a tué 21 soldats israéliens, ce qui représente la plus grande perte en vies humaines dans une seule attaque depuis le 7 octobre.

Les médias israéliens ont indiqué que les troupes travaillaient à la création d’une zone tampon informelle d’environ un kilomètre de large le long de la frontière, afin d’empêcher les militants d’attaquer les communautés israéliennes proches de Gaza. L’armée a déclaré que l’opération visait à assurer la sécurité de ces communautés, mais elle a refusé de dire si elle envisageait de créer une zone tampon officielle.