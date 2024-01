Biden et Trump se préparent pour un nouvel affrontement en novembre

La victoire à deux chiffres de Donald Trump mardi dans le New Hampshire, un État indépendant où il était considéré comme plus vulnérable que partout ailleurs, a constitué un point de basculement rhétorique pour les démocrates et les républicains.

«Il est désormais clair que Donald Trump sera le candidat républicain. Et mon message au pays est que les enjeux ne pourraient être plus élevés», a déclaré le président Joe Biden quelques heures après la victoire de M. Trump dans la nuit de mardi à mercredi.

L’équipe de M. Trump a largement partagé cet avis, même s’il s’est emporté contre le refus de l’ancienne ambassadrice des Nations unies, Nikki Haley, de se retirer complètement de la course.

«Je dis que l’élection générale commence ce soir, a lancé Vivek Ramaswamy, qui se tenait aux côtés de l’ancien président lors de son discours de victoire dans le New Hampshire. Et cet homme va l’emporter haut la main.»

Ces fanfaronnades ne sont qu’un aperçu de ce qui nous attend au cours des dix prochains mois. Les deux partis mettent en place des opérations politiques tentaculaires, soutenues par des milliards de dollars de publicité, afin de façonner le match retour des élections générales entre l’actuel président et son prédécesseur, qui est pratiquement assuré.

Il s’agit d’un match que de nombreux électeurs et certains élus n’ont pas souhaité. MM. Biden et Trump ont tous deux des détracteurs bruyants au sein de leur parti et des handicaps politiques flagrants. Pourtant, aucun autre candidat républicain à la présidence dans l’histoire n’a remporté les deux premières compétitions du calendrier des primaires, comme l’a fait M. Trump mardi soir, sans réussir à décrocher l’investiture de son parti. M. Biden, qui a remporté les primaires démocrates du New Hampshire sans même figurer sur le bulletin de vote, n’est confronté qu’à une opposition symbolique dans sa course à l’investiture démocrate.

Quelques heures avant l’officialisation de la victoire de M. Biden dans le New Hampshire, le président a transféré deux collaborateurs clés de la Maison−Blanche à sa campagne basée dans le Delaware. Mercredi, M. Biden sera l’orateur principal d’une convention politique de l’Union des travailleurs de l’automobile (United Auto Workers), alors qu’il s’efforce de gagner la confiance des cols bleus dans les États clés du Midwest.

L’équipe de Nikki Haley a promis mercredi de continuer à lutter contre M. Trump pour l’investiture du Parti républicain. (JOSEPH PREZIOSO/Archives AFP)

Nikki Haley reste debout

Vendredi, M. Trump se rendra à Phoenix pour s’adresser aux républicains dans un État en pleine mutation que M. Biden a remporté avec 10 000 voix d’avance en 2020.

Même si l’équipe de M. Trump aimerait se concentrer sur M. Biden, l’un de ses rivaux républicains reste debout.

«Quelqu’un pourrait−il expliquer à Nikki qu’elle a perdu, et qu’elle a vraiment perdu, a écrit Donald Trump sur son réseau social. Elle a également perdu l’Iowa, la semaine dernière. Il s’agissait, comme le disent certains médias non truqués, de ‘défaites écrasantes’.»

L’équipe de Mme Haley a promis mercredi de continuer à lutter contre M. Trump pour l’investiture du GOP, même avec la perspective d’une défaite embarrassante lors des primaires en Caroline du Sud le 24 février.

«Le New Hampshire est le premier du pays. Il n’est pas le dernier du pays, a déclaré Mme Haley avant de partir mardi soir. Cette course est loin d’être terminée. Il reste des dizaines d’États à affronter.»

En effet, des élections primaires sont prévues dans tous les États et territoires des États−Unis au cours des cinq prochains mois, avant les conventions nationales de chaque parti qui se tiendront pendant l’été. C’est au mois de mars que M. Trump ou M. Biden pourraient obtenir suffisamment de délégués pour devenir le candidat présomptif de leur parti.

La campagne de Mme Haley a lancé mercredi une nouvelle campagne publicitaire de 4 millions $ US en Caroline du Sud, décrivant la perspective d’une élection générale entre M. Biden et M. Trump comme «une revanche que personne ne veut».

«Biden ― trop vieux. Trump ― trop de chaos, dit le narrateur. Il y a un meilleur choix pour une meilleure Amérique.»

Mme Haley devait faire campagne à Charleston mercredi soir, dans le cadre de ce que sa campagne a déclaré être le début de sa «première tournée dans le Sud». Elle a commencé par s’adresser aux républicains via Zoom dans les îles Vierges américaines, où les caucus du 8 février désigneront neuf délégués républicains.

«Nikki Haley est une guerrière heureuse», a déclaré mercredi Mark Harris, qui dirige le principal super PAC pro−Haley.

M. Harris a ajouté que son organisation se joindrait à la campagne pour diffuser des millions de dollars de publicités télévisées en Caroline du Sud au cours du mois prochain, en plus d’envoyer des courriers, de faire du porte−à−porte et de mener d’autres actions de sensibilisation. Alors que M. Trump cherche à élargir sa coalition parmi les élus, M. Harris a précisé que l’équipe de Mme Haley se concentrait davantage sur les électeurs.

«Il ne s’agira pas de politiciens, il ne s’agira pas d’initiés du parti, a dit M. Harris. Il ne s’agira pas de responsables de campagne. Ce seront les électeurs. Ce sont les électeurs qui prendront cette décision. C’est la beauté de la démocratie américaine.»

Au début de la semaine prochaine, Mme Haley devrait effectuer une tournée de collecte de fonds à New York, en Floride, en Californie, au Texas et en Caroline du Sud. Elle devrait continuer à bénéficier du soutien de donateurs, malgré la mainmise de M. Trump sur l’investiture, car des forces importantes au sein du GOP ne veulent pas qu’il représente leur parti lors de l’élection générale.

Trump trop extrémiste pour remporter l’élection générale?

Les détracteurs de Donald Trump craignent ouvertement qu’il ait du mal à gagner en novembre et qu’il entraîne les candidats républicains dans sa chute lors d’autres élections. Les républicains ont eu du mal à remporter toutes les élections nationales depuis que M. Trump a accédé à la Maison−Blanche en 2016.

En effet, les résultats du New Hampshire contiennent de nouveaux signaux d’alarme concernant la position politique générale de M. Trump et soulèvent des questions quant à sa force lors de l’élection générale.

Mme Haley a battu M. Trump mardi parmi les électeurs des primaires républicaines qui s’identifient comme modérés ou indépendants, selon AP VoteCast, une enquête sur l’électorat. Elle a également battu M. Trump parmi les électeurs titulaires d’un diplôme universitaire.

Environ la moitié des électeurs des primaires républicaines de l’État ont également déclaré qu’ils étaient très ou assez préoccupés par le fait que M. Trump soit trop extrémiste pour remporter l’élection générale. Environ un tiers d’entre eux estiment que M. Trump a enfreint la loi, qu’il s’agisse de sa tentative présumée d’interférer dans le décompte des voix lors de l’élection présidentielle de 2020; de son rôle dans les événements survenus au Capitole le 6 janvier 2021; ou des documents classifiés retrouvés à son domicile de Floride après son départ de la Maison−Blanche.

Lors d’une conférence téléphonique mercredi, la campagne de Joe Biden a indiqué qu’elle était impatiente de s’attaquer à M. Trump, tout en soulignant la faiblesse apparente de l’ancien président républicain auprès des électeurs de l’élection générale.

«Nous sommes préparés à cela depuis le lancement de cette réélection l’année dernière, a assuré Michael Tyler, porte−parole de Joe Biden, à propos de la mainmise de M. Trump sur l’investiture du parti démocrate. Nous sommes à plein régime en vue de l’élection générale.»

M. Trump s’est envolé vers sa propriété de Floride mardi en fin de journée pour se préparer à une nouvelle série de comparutions devant les tribunaux.