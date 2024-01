Trump veut prendre le contrôle avec une victoire au New Hampshire

Donald Trump a largement remporté les primaires républicaines du New Hampshire lors de sa première course à la présidence en 2016, mais certains de ses alliés ont perdu des courses importantes lors des élections de mi−mandat il y a deux ans. (Matt Rourke/Archives AP)

La grande question est de savoir si la dernière grande rivale de M. Trump, l’ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley, sera en mesure de réduire sa marge de manœuvre ou de l’écraser purement et simplement. Mme Haley a consacré beaucoup de temps et de ressources financières au New Hampshire, dans l’espoir de séduire un électorat réputé pour son indépendance d’esprit.

Dans les premiers résultats publiés très tôt mardi, les six électeurs inscrits de la petite ville de Dixville Notch ont voté pour Mme Haley plutôt que pour M. Trump. Cette station balnéaire est la seule du New Hampshire à avoir choisi de voter à minuit cette année.

M. Trump a largement remporté les primaires républicaines du New Hampshire lors de sa première course à la présidence en 2016, mais certains de ses alliés ont perdu des courses importantes lors des élections de mi−mandat il y a deux ans. Mme Haley doit également faire face à un adversaire qui bénéficie d’un lien profond avec la base du GOP et qui s’est efforcé de remporter l’État de manière suffisamment décisive pour mettre un terme à la phase compétitive des primaires républicaines.

En cas de succès, Donald Trump serait le premier candidat républicain à la présidence à remporter des courses ouvertes dans l’Iowa et le New Hampshire depuis que ces deux États ont commencé à figurer en tête du calendrier électoral en 1976 ― un signe clair de son emprise continue sur les électeurs les plus loyaux du parti.

Les alliés de M. Trump font déjà pression sur Mme Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, pour qu’elle quitte la course, et ces pressions s’intensifieront si M. Trump remporte facilement le New Hampshire. Si elle abandonnait la course, les primaires du parti républicain seraient décidées dès la deuxième étape, bien avant que la grande majorité des électeurs républicains du pays n’aient pu voter.

Mme Haley a fait campagne avec le populaire gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, un détracteur de M. Trump. Elle insiste sur le fait qu’elle est dans la course pour le long terme.

Mme Haley et M. Trump espéraient tous deux tirer parti des départs récents et très médiatisés de la course. Mme Haley pourrait bénéficier de l’appui de certains partisans de l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a fait campagne en décriant M. Trump, mais qui a mis fin à sa candidature peu avant le caucus de l’Iowa, la semaine dernière. M. Trump, quant à lui, pourrait consolider le soutien des électeurs conservateurs qui soutenaient le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a abandonné sa propre campagne à la Maison−Blanche dimanche.

Il s’est dit «déçu» qu’aussi vastes que soient les États−Unis, «les deux candidats de tête sont ce que nous avons de mieux à offrir». hommes ont été critiqués par leurs adversaires en raison de leur âge ― M. Biden a 81 ans, M. Trump 77 ans ― et chacun a dépeint l’autre comme étant terriblement inapte à un nouveau mandat à la Maison−Blanche.

Les sondages d’opinion suggèrent que la plupart des Américains s’opposent à une nouvelle confrontation. Un sondage AP−NORC Center for Public Affairs Research réalisé en décembre a révélé que 56 % des adultes américains seraient très ou assez insatisfaits de la nomination de M. Biden en tant que candidat démocrate ― et 58 % pensaient la même chose de la nomination de M. Trump en tant que candidat du GOP.

Certains électeurs du New Hampshire ont exprimé une frustration similaire.

Jeff Caira, 66 ans, un républicain de Sanbornton, a déclaré qu’il était indécis dans les primaires, mais qu’il souhaitait un candidat qui s’attaquerait «aux problèmes, plutôt qu’au bagage que les deux autres candidats semblent avoir».

