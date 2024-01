La tempête Isha fait au moins un mort au Royaume-Uni

Le service météorologique britannique, le Met Office, a lancé une alerte générale inhabituelle pour l’ensemble du pays avant la tempête Isha, qui a atteint son apogée cette nuit.

En Irlande du Nord, la tempête a déraciné des hêtres rendus célèbres par la série «Game of Thrones», et des arbres ont bloqué les trains le long des routes et des voies ferrées dans tout le pays. Un homme de 84 ans a été tué lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a heurté un arbre tombé au sol en Écosse dans la nuit de dimanche à lundi.

Une rafale de près de 160 kilomètres/heure a été enregistrée à la station radar de Brizlee Wood, dans le nord−est de l’Angleterre.

L’Irlande et le Royaume−Uni ont été frappés depuis l’automne par une série de tempêtes qui ont provoqué des pannes d’électricité et des inondations le long des vallées fluviales. Isha est la neuvième tempête nommée depuis septembre et une dixième, baptisée Jocelyn par le prévisionniste irlandais Met Eireann, devrait apporter davantage de vents et de pluie mardi et mercredi.

L’opérateur ferroviaire écossais a interrompu le service ferroviaire dimanche soir et pendant une bonne partie de la matinée de lundi. Network Rail, qui possède l’infrastructure ferroviaire en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, a limité la vitesse sur la plupart des lignes afin d’éviter que les locomotives ne heurtent des débris, ce qui a perturbé les trajets domicile−travail de lundi.

Plusieurs routes principales en Écosse et dans le nord de l’Angleterre ont été fermées en raison de vents violents, d’arbres couchés ou de camions renversés. Le commissaire Davy Beck, du service de police d’Irlande du Nord, a averti que de nombreuses routes de cette région restaient impraticables lundi matin.

Dans le comté d’Antrim, en Irlande du Nord, trois arbres ont été déracinés à Dark Hedges, une route bordée de hêtres majestueux aux branches entrelacées qui est devenue une destination touristique populaire après avoir été présentée comme Kingsroad dans «Game of Thrones».

Les arbres seraient âgés d’environ 250 ans et approchaient de la fin de leur durée de vie normale. Plusieurs autres ont été déracinés par d’autres tempêtes.

À Huddersfield, près de Leeds, dans le nord de l’Angleterre, un hangar à alpagas a été projeté sur la route, a averti le conseil municipal sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter,

Les avions à destination de plusieurs aéroports ont été détournés, y compris un vol des îles Canaries vers Dublin qui s’est retrouvé à Bordeaux, en France.

Environ 230 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité en Irlande, et 40 000 en Irlande du Nord voisine.

Le Met Office a déclaré que la tempête devrait «s’éloigner progressivement» au cours de la journée de lundi, mais que le vent persistera.