Un enregistrement de Trump ne sera pas montré au jury lors du procès en diffamation

La révélation de l’avocate Roberta Kaplan, qui représente la chroniqueuse E. Jean Carroll, signifie que le candidat républicain à la présidentielle de cette année pourrait témoigner devant le tribunal fédéral de Manhattan dès lundi, un jour avant les primaires du New Hampshire.

Le jury se demande si Trump doit plus à Mme Carroll que les 5 millions $ qui lui ont été accordés au printemps dernier par un autre jury qui a conclu que Trump l’avait agressée sexuellement, mais qu’il ne l’avait pas violée, dans une salle d’essayage d’un grand magasin de luxe de Manhattan au printemps 1996, puis l’avait diffamée en octobre 2022.

Trump a assisté au procès pendant deux des trois premiers jours, mais ne l’a sauté que jeudi, lorsqu’il a assisté aux funérailles de sa belle−mère en Floride.

Dans une lettre adressée au juge, Mme Kaplan a indiqué samedi qu’elle ne montrerait pas aux jurés l’enregistrement de 2005 dans lequel Trump est surpris en train de tenir des propos désobligeants à l’égard des femmes, afin de ne pas perdre de vue les questions abordées au cours du procès.

Pour la même raison, elle a déclaré qu’elle n’appellerait pas comme témoins deux autres accusatrices de Trump : Natasha Stoynoff et Jessica Leeds.

Les deux femmes ont témoigné lors du procès qui s’est terminé en mai dernier. Mme Leeds, une ancienne courtière en valeurs mobilières, a déclaré que M. Trump l’avait brusquement tripotée contre son gré lors d’un vol d’avion dans les années 1970, tandis que Mme Stoynoff, une journaliste, a déclaré que Trump l’avait embrassée de force contre son gré alors qu’elle effectuait une entrevue avec lui pour un article paru en 2005.

Mme Kaplan a noté que les avocats de Trump avaient dit qu’il avait le droit de témoigner concernant l’enregistrement d’«Access Hollywood» et les allégations de Mme Stoynoff et Mme Leeds, même s’il ne le ferait pas si elles n’étaient pas introduites dans l’affaire par les avocats de Mme Carroll.

Le juge chargé de l’affaire a indiqué au jury qu’il devait accepter les conclusions du jury de l’année dernière et que les preuves se sont donc concentrées presque exclusivement sur le préjudice causé à Mme Carroll par les affirmations continues de Trump selon lesquelles il ne l’avait jamais attaquée, qu’il ne la connaît pas et qu’elle mentait.

Trump, 77 ans, a nié les affirmations de Mme Carrol la semaine dernière lors des arrêts de campagne, sur les réseaux sociaux et lors d’une conférence de presse. Et il continue d’affirmer que Mme Carroll, 80 ans, a fait de fausses déclarations contre lui pour vendre ses mémoires en 2019, dans lesquels elle a révélé pour la première fois les allégations publiquement et pour des raisons politiques.

Le juge a sévèrement limité ce sur quoi Trump peut témoigner s’il passe à la barre des témoins, et les avocats de Mme Carrol ont probablement décidé de limiter l’introduction de preuves supplémentaires pour empêcher Trump de s’égarer sur des sujets tels que ce qu’il soutient être de nombreuses fausses allégations contre lui.

Cependant, Mme Kaplan a déclaré qu’elle envisageait de montrer aux jurés les déclarations faites par Trump depuis que sa cliente a fini de témoigner dans l’affaire jeudi.

Mme Kaplan a soutenu que Trump avait déclaré qu’il prévoyait de répéter ses affirmations selon lesquelles il n’avait jamais attaqué Mme Carroll et ne la connaissait pas «mille fois».

«De telles déclarations, a−t−elle écrit, sont bien entendu pertinentes pour la question des dommages−intérêts punitifs, car elles illustrent que le défendeur n’a pas l’intention de mettre fin à sa campagne de diffamation contre Mme Carroll, même face à une procédure judiciaire dans laquelle sa responsabilité pour la diffamer est réglée.»

Un avocat de Trump n’a pas répondu samedi soir à une demande de commentaire sur la lettre de Mme Kaplan.