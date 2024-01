Ron DeSantis abandonne sa campagne à l’investiture républicaine et appuie Trump

M. DeSantis jette l’éponge sur une candidature qui n’a jamais répondu aux attentes. Plusieurs pensaient qu’il pouvait représenter un adversaire sérieux pour l’ancien président.

«Il m’apparaît clair qu’une majorité d’électeurs républicains aux primaires veulent donner une nouvelle chance à Donald Trump», a−t−il lancé dans une vidéo diffusée sur le réseau social X, dimanche. La primaire du New Hampshire se déroulera mardi.

Donald Trump le 20 janvier dernier. (Matt Rourke/AP)

L’ambitieux gouverneur est entré dans la course à l’investiture républicaine en disposant de plusieurs atouts. Les premiers sondages indiquaient qu’il pouvait battre M. Trump. Ses alliés et lui ont récolté une petite fortune politique dépassant les 100 millions $ US. M. DeSantis a aussi louangé son bilan législatif sur de nombreux sujets chers au cœur des conservateurs comme l’avortement, l’enseignement des enjeux de race et de genre dans les écoles.

Mais ses atouts n’ont pas résisté à la réalité d’une campagne présidentielle. Dès le début, son annonce de candidature avait été marquée par des ennuis techniques. M. DeSantis a ensuite tenté de remêler les cartes à de nombreuses reprises, en modifiant son organisation ou sa stratégie. Il subit un cinglant échec lors du caucus de l’Iowa, accusant un retard de 30 points de pourcentage derrière Donald Trump.

L’avenir politique de M. DeSantis semble bien compromis puisqu’un gouverneur est limité à un seul mandat en Floride.