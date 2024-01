Entretien Biden-Netanyahou: peu de progrès vers l’après-guerre à Gaza

L’appel entre Joe Biden et Benyamin Netanyahou a duré environ 30 à 40 minutes, vendredi, et il s’agissait de leur première conversation depuis le 23 décembre dernier. (Archives AFP)

Le président des États-Unis et ses principaux collaborateurs ont jusqu’à présent affiché un soutien presque indéfectible à l’opération militaire d’Israël en territoire palestinien, en riposte à l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier, malgré la condamnation mondiale face au nombre croissant de civils tués et à la crise humanitaire qui a suivi à Gaza.

Les relations entre MM. Biden et Netanyahou démontrent de plus en plus de signes de tension alors que le premier ministre israélien a repoussé à plusieurs reprises les appels de Washington à la souveraineté palestinienne, que le président américain estime être la clé pour débloquer une paix durable au Moyen-Orient. Une solution à deux États, entre les voisins palestiniens et israéliens, semble une solution insaisissable pour le moment.

L’appel téléphonique de vendredi a eu lieu au lendemain de la déclaration de Benyamin Netanyahou qui a dit clairement aux responsables américains qu’il ne soutiendrait pas un État palestinien dans le cadre d’un plan d’après-guerre. Lors de l’appel, le président Biden a réaffirmé son engagement à travailler pour aider les Palestiniens d’aller de l’avant vers leur la création de leur propre État.

