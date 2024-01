Hunter Biden accepte de comparaître devant les républicains

Le comité de surveillance de la Chambre a annoncé jeudi que les deux partis étaient convenus que Hunter Biden siégerait pour une déposition le 28 février.

«Le fils du président est un témoin clé dans cette enquête et il va pouvoir entrer maintenant, s’asseoir et répondre aux questions de manière substantielle et ordonnée», a déclaré aux journalistes le représentant James Comer, président du comité de surveillance.

Il a ajouté que Hunter Biden pourra témoigner publiquement quelque temps après sa déposition.

L’annonce de l’accord a été confirmée jeudi soir par l’équipe juridique de Hunter Biden.

L’accord met fin à des mois de contentieux entre le fils du président américain Joe Biden et les républicains qui enquêtent depuis plus d’un an sur ses relations commerciales à l’étranger, dans le cadre d’une tentative jusqu’ici vaine de les relier à son père.

Les républicains ont assigné pour la première fois Hunter Biden en novembre, exigeant qu’il comparaisse devant les législateurs dans un cadre privé d’ici la mi−décembre.

M. Biden et ses avocats ont refusé de se plier à un entretien privé, affirmant que cela permettrait aux informations d’être divulguées et manipulées de manière sélective par les républicains de la Chambre. Ils ont insisté sur le fait qu’il ne témoignerait que dans un cadre public.

Lettre

Hunter Biden et son équipe juridique ont semblé changer leur fusil d’épaule à la fin de la semaine dernière lorsqu’ils ont envoyé une lettre à M. Comer et au représentant républicain Jim Jordan, président du comité judiciaire de la Chambre, indiquant leur volonté pour la première fois de se présenter pour une déposition privée.

Abbe Lowell, l’avocat de Hunter Biden, a écrit vendredi dans une lettre que la coopération de son client dépend de la publication par le comité d’une nouvelle assignation à comparaître, ce qu’il va désormais faire compte tenu de la date de déposition mise à jour.

Ils avaient fait valoir que les deux assignations à comparaître envoyées l’année dernière n’étaient pas légitimes, car elles avaient été transmises avant que l’ensemble de la Chambre n’autorise l’enquête de destitution du président Joe Biden.

L’enquête de destitution du président, qui a débuté en septembre, s’est fortement concentrée sur Hunter Biden et ses affaires commerciales internationales, se demandant si le président avait profité de ce travail. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à découvrir des preuves impliquant directement Joe Biden dans des actes répréhensibles impliquant le travail de son fils.

Pendant ce temps, Hunter Biden fait actuellement l’objet d’accusations criminelles dans deux États en raison de l’enquête de l’avocat spécial. Dans le Delaware, il est accusé d’avoir enfreint les lois interdisant aux toxicomanes d’avoir des armes à feu en 2018, période pendant laquelle il a reconnu avoir lutté contre la toxicomanie.

Le procureur spécial David Weiss a déposé des accusations supplémentaires le mois dernier, alléguant que Hunter Biden n’a pas payé environ 1,4 million $ d’impôts sur trois ans

Il a plaidé non coupable dans les deux cas.