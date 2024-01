Baisse de la population chinoise pour la deuxième année et hausse des décès

Le nombre de décès a plus que doublé pour atteindre 690 000. (Ng Han Guan/AP)

Le nombre de décès a plus que doublé pour atteindre 690 000. Les démographes s’attendaient à une forte augmentation du nombre de décès en raison des épidémies de cas de COVID−19 qui ont commencé à la fin de l’année 2022 et se sont poursuivies jusqu’en février de l’année dernière. La population totale s’élève à 1,4 milliard d’habitants, a indiqué le bureau des statistiques. La Chine, longtemps le pays le plus peuplé du monde, est tombée à la deuxième place derrière l’Inde en 2023, selon les estimations de l’ONU.

Le nombre de naissances a diminué pour la septième année, reflétant une baisse du taux de natalité qui constitue un défi économique et sociétal de longue date pour la Chine. Le vieillissement de la population est constant, ce qui pourrait ralentir la croissance économique au fil du temps et remettre en question la capacité du pays à subvenir aux besoins d’une population âgée plus nombreuse avec moins de travailleurs.

Le nombre de naissances a diminué de 540 000, soit moins que les années précédentes. Environ 9 millions de bébés sont nés en 2023, ce qui représente la moitié du total de 2016. Tous les chiffres sont des estimations basées sur des enquêtes et n’incluent pas Hong Kong et Macao. La Chine procède à un recensement complet tous les 10 ans.

La Chine, qui cherchait autrefois à contrôler la croissance démographique grâce à sa politique de l’enfant unique, est aujourd’hui confrontée au problème inverse. Le gouvernement a cherché à encourager les naissances depuis qu’il a assoupli la politique entre 2015 et 2016 pour permettre un deuxième enfant puis un troisième enfant en 2021, mais avec peu de succès.

Les gens se marient plus tard et choisissent parfois de ne pas avoir d’enfants. Même ceux qui le font n’ont souvent qu’un seul enfant en raison du coût élevé de l’éducation des enfants dans les villes, dans un environnement académique hautement compétitif. Le nombre des femmes en âge de procréer a également diminué.

La population en âge de travailler, définie comme les personnes âgées de 16 à 59 ans, est tombée à 61% de la population totale, poursuivant ainsi son déclin progressif. La part des personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté pour atteindre 21%. L’âge officiel de la retraite en Chine est de 60 ans pour les hommes et de 50 ou 55 ans pour les femmes.

On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes de la COVID−19 en raison de la fin soudaine des restrictions chinoises «zéro COVID» en décembre 2022. Le gouvernement a signalé environ 80 000 décès liés à la COVID de décembre à février, mais les experts estiment que les décès sont beaucoup plus nombreux. Des études ont estimé que ce chiffre aurait pu atteindre 1,4 million ou 1,9 million de décès.

La baisse de la population devrait être moindre cette année, en raison de l’atténuation des effets de la pandémie et du fait que c’est l’année du dragon, considérée comme une année propice pour avoir des enfants, a déclaré un expert lors d’un forum en début de semaine, selon un journal d’État en langue anglaise.