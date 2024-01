Un présumé tueur en série dans l’État de New York est accusé d’un quatrième meurtre

Rex Heuermann a été formellement accusé mardi du meurtre de Maureen Brainard-Barnes, des mois après avoir été désigné comme le principal suspect de sa mort, lorsqu’il a été arrêté en juillet pour le meurtre de trois autres femmes. Heuermann n’a pas été libéré sous caution.

Le juge a fixé mardi la prochaine date d’audience au 6 février.

Maureen Brainard-Barnes, âgée de 25 ans, une ancienne croupière de casino, avait quitté sa ville natale de Norwich, dans le Connecticut, le 9 juillet 2007, et s’était rendue à Manhattan pour un rendez-vous de prostitution, avec l’intention de revenir le lendemain, selon des amis qui se sont inquiétés lorsqu’elle a inhabituellement cessé d’utiliser son téléphone. Elle n’est jamais revenue au Connecticut.

Heuermann a été arrêté le 14 juillet et accusé du meurtre de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Lynn Costello, trois femmes qui, selon les autorités, étaient également des travailleuses du sexe. Heuermann a plaidé non coupable de tous ces meurtres.

Maureen Brainard-Barnes a été la première des quatre femmes à disparaître. Leurs restes ont été retrouvés en 2010 le long du même tronçon de 400 mètres d’une promenade dans la région de Gilgo Beach, sur l’île de Jones Beach, à environ 75 km de New York.

Des recherches supplémentaires ont permis de retrouver les restes de six autres adultes et d’un enfant en bas âge, qui était l’enfant de l’une des victimes, mais les enquêteurs ont déclaré que Heuermann, qui vivait dans le parc Massapequa, de l’autre côté de la baie, n’était probablement pas responsable de tous ces décès. Certaines victimes avaient disparu au milieu des années 1990.

Les enquêteurs se sont concentrés sur Heuermann lorsqu’un nouveau groupe de travail a transmis une vieille information concernant une camionnette, puis ont examiné des données de localisation de téléphones portables et des enregistrements d’appels, ont indiqué les autorités.

Grâce à cette information, les autorités ont récupéré des bouteilles jetées – et même une croûte de pizza – pour des tests ADN avancés, selon des documents judiciaires.

La police a déclaré que d’autres preuves liaient Heuermann aux victimes, notamment des téléphones portables utilisés pour organiser des rencontres avec les femmes assassinées.