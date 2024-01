Les rebelles houthis du Yémen tirent un missile vers un destroyer américain

Il s’agissait de la plus récente attaque perturbant le transport maritime mondial dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Cette attaque est la première à avoir été reconnue par Washington depuis que les États-Unis et leurs alliés ont amorcé vendredi leurs frappes contre les rebelles, après des semaines d’attaques contre des navires dans la mer Rouge.

Les Houthis, un groupe rebelle chiite allié à l’Iran, n’ont pas immédiatement reconnu l’attaque.

Le tir des Houthis a visé l’USS Laboon, un destroyer de classe Arleigh Burke opérant dans le sud de la mer Rouge, a indiqué le commandement central de l’armée américaine dans un communiqué.

Le missile provenait de Hodeïda, une ville portuaire de la mer Rouge longtemps détenue par les Houthis, ont indiqué les États-Unis.

«Un missile de croisière antinavire a été tiré depuis les zones militantes Houthis du Yémen soutenues par l’Iran vers l’USS Laboon», a indiqué le commandement central.

«Aucun blessé ni dégât n’a été signalé», a-t-on ajouté.

Lors de leur premier jour de frappes, vendredi, les États-Unis ont touché 28 sites et plus de 60 cibles avec des missiles de croisière et des bombes lancées par des avions de combat, des navires de guerre et un sous-marin.

Les forces américaines ont enchaîné samedi avec une frappe sur un site radar des Houtis.