Les candidats républicains tentent d’attirer les indécis de l’Iowa en vue des caucus

Mais alors que le faible soleil d’hiver était bas dans le ciel, un sentiment d’amertume brûlait chez M. Smiarowski.

«Je suis ici en partie par dépit», a déclaré l’employé des services publics de 44 ans, qui a parcouru 64 kilomètres depuis Huneston pour voir l’ancien président. «Je ne peux pas l’abandonner. Après ce qu’ils lui ont fait lors des dernières élections et les persécutions politiques auxquelles il est confronté, j’ai l’impression que je lui dois cela. C’est notre seule option.»

Son amie Kailie Johnson, une hygiéniste dentaire de 26 ans originaire de la même petite ville, était enveloppée dans une couverture des Las Vegas Raiders. «Personne d’autre ne pourrait gérer ce à quoi il est confronté», a soutenu Mme Johnson.

Plus de 30 minutes avant l’ouverture des portes du Simpson College, M. Smiarowski et Mme Johnson faisaient la queue avec plus de 100 autres personnes portant des combinaisons Carhartt avec des chapeaux et des capuches bien serrées. Il s’agissait d’un test pour les caucus de l’Iowa lundi soir − et de la dévotion dont Trump a dit la semaine dernière que ses partisans «marcheraient sur du verre» pour lui.

Trump compte sur des personnes comme M. Smiarowski, Mme Johnson et des dizaines de milliers de partisans dans tout l’Iowa glacial pour lui apporter une victoire décisive et consolider son statut de favori incontesté lorsque les républicains de l’Iowa feront les premiers choix officiels des élections de 2024.

Les principaux candidats ont passé la journée de dimanche dans l’État pour tenter de consolider leur soutien et de trouver des électeurs de l’Iowa susceptibles d’être convaincus avant les caucus. L’ancienne ambassadrice de l’Organisation des Nations unies, Nikki Haley, a toutefois annulé une apparition dans l’est de l’Iowa en raison des conditions routières.

Mme Haley et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui a parié gros sur l’Iowa, ont fait preuve de confiance dans les entrevues à la télévision nationale alors qu’ils se disputent un caucus, montrant qu’ils stimuleront leurs campagnes même s’ils ne battent pas Trump.

«Avec nos gens, ils sont engagés, ils seront là», a soutenu M. DeSantis lors de l’émission «State of the Union» de CNN, notant que le calendrier républicain ne se termine pas avec l’Iowa. «Nous allons passer une bonne nuit.»

Trump «seule solution»

Alors que M. DeSantis a parcouru l’État tout au long de la semaine dernière, Trump a annulé trois des quatre rassemblements qu’il avait prévus pour le dernier week-end de la campagne.

À Indianola, des voitures du Kentucky, de l’Ohio, du Kansas, de l’Illinois, du Minnesota, du Missouri, du Wisconsin et du Nebraska témoignent du large rayon d’action de Trump.

La demi-douzaine d’habitants de l’Iowa qui ont été interrogés en ligne ont tous été catégoriques sur leur intention de soutenir Trump et n’ont pas envisagé d’autre candidat.

«Si vous croyez vraiment en quelque chose et que vous êtes prêt à vous battre, vous ne laisserez rien vous barrer la route, même un peu froid», a affirmé Kathy DeAngelo, 71 ans, une employée administrative d’un hôpital à la retraite.

«Trump est chrétien. Il est digne de confiance. Il croit en l’Amérique. Et il croit en la liberté, a fait valoir Mme DeAngelo, les sourcils glacés. Il est le seul.»

«Il est la seule réponse aux problèmes de ce pays. Il n’est pas possible que je fasse un caucus pour quelqu’un d’autre», a pour sa part soutenu Wanda Spiker, 73 ans, également d’Indianola, qui avait assisté à un événement pour l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, mais qui a dit qu’elle était toujours pour Trump. La femme au foyer à la retraite a raconté que son mari est un vétéran handicapé de la guerre du Vietnam qui lui a dit : «Si nous ne réélisons pas Trump, ce pays est en grande difficulté».

En raison des conditions de voyage depuis Des Moines, Mme Haley a annulé un arrêt dimanche matin dans la ville de Dubuque, dans l’est du pays, environ une heure avant le début. Elle l’a remplacée par une assemblée générale virtuelle.

Les électeurs entrant dans la salle ont été informés de la nouvelle par le personnel de campagne, qui a offert à certains un chandail, un chapeau ou une pancarte à planter dans le gazon en guise de consolation.

«Je ne lui en veux pas», a déclaré John Schmid, 69 ans, retraité d’Asbury, à quelques kilomètres de Dubuque. Il est un partisan de Mme Haley, mais il voulait voir le candidat «rafraîchissant» en personne. Il espère que Mme Haley réussira dans les caucus, auxquels il participera malgré le froid glacial.

«Cela fait simplement partie de la vie dans l’Iowa en janvier», a-t-il affirmé.