Éruption volcanique en Islande: une petite communauté menacée par les coulées de lave

L’éruption juste avant 8 heures dimanche est survenue après une série de secousses sismiques près de la ville de Grindavik, a déclaré le Bureau météorologique islandais. Les citoyens ont été évacués pendant la nuit, a rapporté la télévision islandaise RUV.

«La lave coule à quelques 400 à 500 mètres au nord de la ville», a déclaré Kristín Jónsdóttir du Bureau météorologique islandais à la télévision islandaise RUV.

«La lave coule vers Grindavik», a−t−elle souligné.

Les habitants de Grindavik ont déjà été évacués de leur résidence en novembre et ont dû rester à l’écart de la ville pendant six semaines après une série de tremblements de terre et la menace d’une éruption volcanique. Ils ont pu rentrer à la maison le 22 décembre.

La ville de 3800 habitants située près de l’aéroport principal d’Islande avait été évacuée le 10 novembre. Une série de secousses sismiques avait provoqué des fissures dans les routes entre la ville et Sýlingarfell, située dans une petite montagne au nord. Le spa géothermique Blue Lagoon, l’une des plus grandes attractions touristiques d’Islande, avait également fermé temporairement.

Les habitants de Grindavik ont déjà été évacués de leur résidence en novembre et ont dû rester à l’écart de la ville pendant six semaines après une série de tremblements de terre et la menace d’une éruption volcanique. (Marco Di Marco/AP)

Dans les semaines qui ont suivi, des digues ont été placées autour du volcan dans l’espoir d’éloigner le magma de la communauté. Toutefois, ces barrières construites au nord de Grindavik n’ont pas tenu le coup, ayant été percées par la coulée de lave qui se déplace vers la communauté, a indiqué le bureau météorologique.

L’Islande, qui se trouve au−dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, fait face en moyenne à une éruption aux quatre à cinq ans. Le plus perturbateur de ces derniers temps a été l’éruption en 2010 du volcan Eyjafjallajokull, qui a projeté d’énormes nuages de cendre dans l’atmosphère, entraînant des fermetures généralisées de l’espace aérien au−dessus de l’Europe.