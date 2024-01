Déjà 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas: aucun signe de répit en vue

Cette guerre est déjà la plus longue et la plus meurtrière entre Israël et le Hamas depuis la création d’Israël en 1948, et les combats ne montrent aucun signe de répit.

Israël a déclaré la guerre en réponse à l’attaque transfrontalière sans précédent du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle le groupe militant islamique a tué environ 1200 personnes, principalement des civils, en sol israélien et pris 250 autres personnes en otage. C’était l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël et la plus meurtrière pour les Juifs depuis l’Holocauste.

Israël a riposté par des semaines de frappes aériennes intenses à Gaza avant d’étendre l’opération à une offensive terrestre. Il soutient que son objectif est d’écraser le Hamas et de libérer la centaine d’otages encore détenus par le groupe.

L’offensive a provoqué une destruction sans précédent à Gaza, mais plus de trois mois plus tard, le Hamas reste largement intact et les otages demeurent en captivité. L’armée israélienne affirme que la guerre se prolongera tout au long de 2024.

Le nombre de Palestiniens tués à Gaza depuis le début de la riposte israélienne s’élève à 23 843 victimes, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas.