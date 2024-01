Un froid polaire touche le nord-est des États-Unis

Il s’agit de l’une des nombreuses tempêtes de grande ampleur qui apportent un peu de tout, depuis ce que le Service national de météorologie a qualifié de «refroidissement éolien potentiellement mortel» dans le Dakota du Sud jusqu’à la possibilité de tornades dans le Sud.

La vaste tempête hivernale a frappé le Midwest vendredi. Les candidats républicains qui font campagne en vue des caucus de l’Iowa de lundi ont dû faire face à une alerte au blizzard couvrant la majeure partie de l’État. La campagne de Nikki Haley a annulé trois événements vendredi et déclaré qu’elle organiserait des «réunions publiques par téléphone». La campagne de Ron DeSantis a reporté des événements à Marshaltown et à Clear Lake.

Vendredi matin, les équipes de voirie de l’Iowa et du Nebraska s’efforçaient de garder une longueur d’avance sur la neige qui tombait rapidement.

La carte de l’état des routes du secrétariat des Transports de l’Iowa montre que pratiquement toutes les grandes routes et les autoroutes sont partiellement ou totalement recouvertes. L’agence a indiqué que la visibilité était «proche de zéro» à certains endroits, et que les congères alimentées par le vent effaçaient rapidement le travail des conducteurs de chasse−neige.

La patrouille d’État de l’Iowa a publié des photos d’une voiture accidentée couverte de glace. «S’il vous plaît, ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas les autres en danger, a écrit l’agence. L’état des routes est extrêmement dangereux!»

Des alertes au blizzard ont été lancées dans le sud−ouest du Minnesota.

La neige n’était pas le seul problème.

À Kansas City, dans le Missouri, le verglas a causé des dizaines d’accidents. Les conditions ont créé un refroidissement éolien glacial d’environ moins 23 degrés Celsius.

Le froid glacial a été le plus préoccupant dans les Dakotas. Vendredi matin, il faisait moins 24 degrés Celsius à Bismarck, dans le Dakota du Nord, et les prévisionnistes ont prévenu que le week−end serait encore pire. Le mercure pourrait atteindre moins 29 degrés Celsius au début de la journée de dimanche.

Dans le nord−ouest du Pacifique, les défenseurs des droits de la personne s’inquiètent particulièrement pour les sans−abri et les personnes âgées qui risquent d’être bloqués par la neige ou la glace.

Dans la région de Chicago, qui pourrait recevoir plus de 15 centimètres de neige d’ici samedi, des militants s’inquiètent également de la population croissante de migrants renvoyés de la frontière entre les États−Unis et le Mexique. Des centaines de personnes sont hébergées dans huit «bus chauffants» stationnés pour éviter de dormir à l’extérieur en attendant de trouver une place dans les centres d’hébergement gérés par la ville.

À Portland et à Seattle, les températures maximales devraient avoisiner frôler le point de congélation et les températures minimales osciller entre moins 5 degrés Celsius et moins 7,7 degrés Celsius de vendredi à lundi au moins.

En altitude, de fortes chutes de neige, des vents violents et des conditions de voile blanc devraient envelopper les montagnes des Cascades et rendre les déplacements «très difficiles, voire impossibles», selon les services météorologiques. De la neige fraîche, mesurée à plusieurs mètres dans certaines régions, a déjà recouvert les Cascades en début de semaine.

Une avalanche survenue mercredi dans une station de ski près du lac Tahoe, en Californie, a emporté quatre personnes et en a tué une.

Dans l’Idaho, des recherches étaient en cours jeudi pour retrouver trois personnes prises dans une avalanche dans l’arrière−pays, près de la frontière avec le Montana. La zone faisait l’objet d’un avertissement de danger d’avalanche depuis plusieurs jours en raison des chutes de neige et des vents qui ont créé des conditions instables sur les pentes raides et élevées.