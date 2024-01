Les États-Unis ont frappé tôt samedi un autre site contrôlé par les Houthis, au Yémen

C’est ce qu’affirment deux responsables américains qui se sont entretenus anonymement avec l’Associated Press pour discuter d’une opération qui n’avait pas encore été annoncée publiquement.

Des responsables américains et britanniques ont déclaré avoir attaqué jeudi plus de 60 cibles sur 16 sites militaires utilisés par le groupe rebelle soutenu par l’Iran au Yémen, afin de réitérer que les alliés ne toléreraient pas les attaques contre des navires dans la mer Rouge.

Selon un responsable américain, les États−Unis ont déterminé que le site supplémentaire en question, un site radar, représentait toujours une menace à la circulation maritime.

Les forces navales des États−Unis ont averti les navires battant pavillon américain de rester en dehors des zones autour du Yémen, dans la mer Rouge et du golfe d’Aden, pendant les 72 prochaines heures. Cet avertissement a été publié après qu’un porte−parole militaire houthi, le général Yahya Saree, avait déclaré dans un discours enregistré que les frappes «ne resteraient pas sans réponse ni impunies».

L’armée américaine et des représentants de la Maison−Blanche ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les Houthis tentent de riposter. Le président Joe Biden a prévenu vendredi que le groupe pourrait faire face à de nouvelles frappes.

Le Canada, les Pays−Bas, Bahreïn et l’Australie ont apporté leur soutien aux frappes de jeudi qui, selon les Houthis, ont tué au moins cinq personnes et en ont blessé six.

Depuis novembre, les Houthis ont pris pour cible des navires à plusieurs reprises en mer Rouge, affirmant qu’ils visaient à venger l’offensive israélienne à Gaza contre le Hamas.