Le nouveau record de chaleur inquiète les experts

«Le problème avec 2023, c’est que c’était une année très étrange [...]. Plus on y réfléchit, moins les choses semblent claires», a expliqué Gavin Schmidt, climatologue et directeur de l’Institut Goddard d’études spatiales (GISS) de la NASA. (François Gervais/Le Nouvelliste)

L’Associated Press a demandé à plus de trois douzaines de scientifiques, lors d’interviews et par courrier électronique, ce que signifient ces records pulvérisés. La plupart d’entre eux ont indiqué craindre une accélération du changement climatique, qui est déjà à la limite de l’augmentation de 1,5 degré Celsius par rapport à l’ère préindustrielle que les nations espéraient ne pas dépasser.

«La chaleur qui a régné au cours de la dernière année civile est un message dramatique de Dame Nature», a prévenu Katharine Jacobs, climatologue à l’université de l’Arizona. Les scientifiques affirment que le réchauffement de l’air et de l’eau rend plus intenses et plus probables les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, les tempêtes et les incendies de forêt, qui sont à la fois mortels et coûteux.

Véritable catastrophe

L’année dernière a été une véritable catastrophe.

Les températures moyennes mondiales ont battu le précédent record d’un peu plus de 0,15 degré Celsius, ce qui est considérable, selon les calculs effectués vendredi par deux grandes agences scientifiques américaines, le service météorologique britannique et un groupe privé fondé par un climato-sceptique.

Plusieurs des scientifiques qui ont effectué les calculs ont estimé que le climat s’est comporté de manière étrange en 2023. Ils se demandent si le changement climatique d’origine humaine et le phénomène naturel El Niño ont été renforcés par un phénomène exceptionnel ou si «quelque chose de plus systématique se prépare», comme l’a dit Gavin Schmidt, climatologue à la NASA, y compris une accélération du réchauffement qui fait l’objet de nombreux débats.

Une réponse partielle pourrait ne pas être apportée avant la fin du printemps ou le début de l’été. C’est à ce moment-là qu’un fort El Niño ― le réchauffement cyclique des eaux de l’océan Pacifique qui influe sur les conditions météorologiques mondiales ― devrait s’estomper. Si les températures des océans, y compris des eaux profondes, continuent d’établir des records pendant l’été, comme en 2023, il s’agira d’un indice de mauvais augure.

Presque tous les scientifiques qui ont répondu aux questions d’AP ont accusé les gaz à effet de serre provenant de la combustion des combustibles fossiles d’être la principale raison pour laquelle le monde a atteint des températures que la civilisation humaine n’a probablement jamais connues auparavant. El Niño, qui est presque «très fort», est le deuxième facteur le plus important, avec d’autres conditions loin derrière, ont-ils dit.

«Une année très étrange»

Le problème avec 2023, a déclaré M. Schmidt de la NASA, c’est que «c’était une année très étrange [...]. Plus on y réfléchit, moins les choses semblent claires».

Selon M. Schmidt et Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus Climate Service, qui a estimé en début de semaine que le réchauffement était de 1,48 degré Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, l’une des raisons de ce manque de clarté réside dans le moment où la grande vague de chaleur de 2023 a commencé.

Les températures sont généralement plus élevées que la normale à la fin de l’hiver et au printemps. Mais la chaleur la plus élevée de 2023 est apparue vers le mois de juin et s’est maintenue à des niveaux record pendant des mois.

La chaleur des océans profonds, qui joue un rôle important dans les températures mondiales, s’est comportée de la même manière, a indiqué M. Burgess.

Augmentation?

L’ancien climatologue de la NASA, James Hansen, souvent considéré comme le parrain de la science du réchauffement climatique, a formulé l’an dernier une théorie selon laquelle le réchauffement s’accélérait. Si de nombreux scientifiques contactés par AP ont déclaré qu’ils soupçonnaient une accélération du réchauffement, d’autres sont catégoriques sur le fait que les données disponibles jusqu’à présent ne confirment qu’une augmentation régulière et prévue de longue date.

«Certains éléments indiquent que le rythme du réchauffement au cours de la dernière décennie est légèrement plus rapide que celui de la décennie précédente, ce qui correspond à la définition mathématique de l’accélération, a analysé Daniel Swain, climatologue à l’Université de la Californie à Los Angeles (UCLA).

«Toutefois, cela aussi est largement conforme aux prévisions» selon lesquelles le réchauffement devrait s’accélérer à un certain moment, notamment lorsque la pollution atmosphérique par les particules diminue, a-t-il ajouté.

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a calculé qu’en 2023, la Terre aurait une température moyenne de 15,08 degrés Celsius. C’est 0,15 degré Celsius de plus que le précédent record établi en 2016 et 1,35 degré Celsius de plus que les températures préindustrielles.

«C’est presque comme si nous étions sortis de l’escalier (de l’augmentation normale des températures dues au réchauffement climatique) pour entrer dans un régime légèrement plus chaud», a déclaré Russ Vose, responsable de la surveillance mondiale pour les centres nationaux d’information sur l’environnement de la NOAA. Il a déclaré qu’il voyait une accélération du réchauffement.

Données

La NASA et l’Office météorologique du Royaume-Uni ont estimé que le réchauffement depuis le milieu du 19e siècle était un peu plus élevé, avec respectivement 1,39 degré Celsius et 1,46 degré Celsius. Les données remontent à 1850.

L’Organisation météorologique mondiale, en combinant les mesures annoncées vendredi avec les calculs japonais et européens publiés au début du mois, a estimé que 2023 serait plus chaud de 1,45 degré Celsius que les températures de l’ère préindustrielle.

De nombreux climatologues ont estimé qu’il y avait peu d’espoir d’arrêter le réchauffement à l’objectif de 1,5 degré prévu par l’accord de Paris de 2015 qui visait à éviter les pires conséquences du changement climatique.

«Je ne pense pas qu’il soit réaliste de penser que nous pouvons limiter le réchauffement (moyenné sur plusieurs années) à 1,5°C», a écrit Jennifer Francis, scientifique au Woodwell Climate Research Center, dans un courriel. C’est techniquement possible, mais politiquement impossible.»

«La lenteur de l’action climatique et la désinformation continue qui la catalyse n’ont jamais été dues à un manque de science ou même à un manque de solutions : elles ont toujours été, et restent, dues à un manque de volonté politique», a affirmé Katharine Hayhoe, scientifique en chef à The Nature Conservancy (organisme de conservation de la nature).

Les 10 années les plus chaudes

La NASA et la NOAA ont toutes deux déclaré que les dix dernières années, de 2014 à 2023, ont été les 10 années les plus chaudes qu’elles aient mesurées. C’est la troisième fois au cours des huit dernières années qu’un record de chaleur est établi à l’échelle mondiale. Randall Cerveny, un scientifique de l’université d’État de l’Arizona qui aide à coordonner la tenue des registres pour l’OMM, a déclaré que la grande inquiétude n’est pas qu’un record ait été battu l’année dernière, mais qu’ils continuent à être battus si fréquemment.

«C’est la rapidité du changement continu qui est, à mon avis, la plus alarmante», a précisé M. Cerveny.

Natalie Mahowald, climatologue à l’université de Cornell, a prévenu: «Ce n’est qu’un avant-goût de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir, surtout si nous continuons à ne pas réduire le dioxyde de carbone assez rapidement».

C’est pourquoi de nombreux scientifiques contactés par l’Associated Press sont inquiets.

«Je suis inquiet depuis le début des années 1990, a déclaré Kim Cobb, climatologue à l’université Brown. Je suis plus inquiète que jamais. Mon inquiétude augmente chaque année où les émissions mondiales évoluent dans la mauvaise direction.»