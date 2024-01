Japon: satellite placé en orbite vendredi pour surveiller la Corée du Nord

La fusée H2A, de la compagnie Mitsubishi Heavy Industries, a décollé du centre spatial de Tanegashima, dans le sud−ouest du Japon. Le satellite Optical−8 s’est séparé avec succès de la fusée et est entré sur son orbite prévue.

Le satellite optique peut capturer des images détaillées, même si sa capacité est limitée par mauvais temps.

Le Japon a lancé le programme de satellites de collecte de renseignements après qu’un missile nord−coréen ait survolé son territoire en 1998. Le Japon vise à mettre en place un réseau de 10 satellites, y compris ceux équipés de radars pouvant fonctionner la nuit ou par mauvais temps, dans le but de repérer et fournir une alerte précoce pour d’éventuels lancements de missiles.

Un porte−parole des autorités nippones, Hiroki Yasuda, a reconnu qu’il faudra plusieurs mois avant que le satellite commence à fournir des informations.

Le réseau existant de satellites de renseignement a capturé des images de l’ouest du Japon frappé par le séisme à des fins de réponse aux catastrophes. Les tremblements de terre du Nouvel An ont tué 215 personnes et causé d’importants dégâts aux bâtiments et au réseau routier.

Le gouvernement du premier ministre Fumio Kishida fait pression pour déployer des missiles de croisière à longue portée Tomahawk et d’autres missiles de croisière américains dès l’année prochaine afin de renforcer la capacité de frappe. Une telle initiative viendrait rompre avec le système exclusivement d’autodéfense du pays et repose sur le constat des progrès rapides des armements de deux voisins, la Chine et la Corée du Nord.