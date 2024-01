L’Afrique du Sud accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza

Les avocats sud−africains ont déclaré, lors des plaidoiries d’ouverture, que la dernière guerre à Gaza s’inscrivait dans le cadre d’une oppression des Palestiniens par Israël qui dure depuis des décennies.

Ils ont demandé aux juges d’imposer à Israël des ordonnances préliminaires contraignantes, notamment l’arrêt immédiat de la campagne militaire israélienne à Gaza.

«Les génocides ne sont jamais déclarés à l’avance, mais ce tribunal a le bénéfice des 13 dernières semaines de preuves qui montrent incontestablement un modèle de conduite et une intention connexe qui justifie comme une revendication plausible d’actes génocidaires», a déclaré l’avocate sud−africaine Adila Hassim aux juges et à l’audience dans la salle ornée et bondée du Palais de la Paix à La Haye.

«Rien ne pourra mettre fin aux souffrances, si ce n’est un ordre de cette Cour», a−t−elle ajouté.

«Quel État admettrait une intention génocidaire?»

L’Afrique du Sud a insisté sur le fait qu’Israël avait commis un génocide à dessein.

«L’ampleur des destructions à Gaza, le ciblage des maisons familiales et des civils, le fait que la guerre soit une guerre contre les enfants, tout cela montre clairement que l’intention génocidaire est comprise et a été mise en pratique. L’intention exprimée est la destruction de la vie palestinienne», a lancé l’avocat Tembeka Ngcukaitobi.

«Quel État admettrait une intention génocidaire? Pourtant, le trait distinctif de cette affaire n’a pas été le silence en tant que tel, mais la réitération et la répétition d’un discours génocidaire dans toutes les sphères de l’État d’Israël», a−t−il ajouté.

Avant les débats, des centaines de manifestants pro−israéliens ont défilé près du palais de justice avec des banderoles disant «Ramenez−les à la maison», en référence aux otages détenus par le Hamas depuis qu’il a attaqué Israël le 7 octobre. Parmi la foule, des personnes brandissaient des drapeaux israéliens et néerlandais.

Lors d’une autre manifestation à proximité, des manifestants pro−palestiniens ont brandi des drapeaux portant l’inscription suivante : «Fin de l’apartheid israélien, liberté de la Palestine» et scandaient «Netanyahou criminel» et «Cessez le feu maintenant!».

Bilan des attaques

L’offensive israélienne a tué plus de 23 200 Palestiniens à Gaza, selon le ministère de la Santé de l’enclave dirigée par le Hamas.

Le conflit touche au cœur de l’identité nationale d’Israël en tant qu’État juif créé à la suite du génocide nazi de l’Holocauste, au cours duquel six millions de Juifs ont été assassinés.

Il évoque également des questions essentielles pour l’identité sud−africaine : Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, compare depuis longtemps les politiques d’Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d’apartheid de la minorité blanche, qui a confiné la plupart des Noirs dans des «homelands» avant de prendre fin en 1994.

Signe du sérieux avec lequel Israël prend cette accusation, bien qu’il considère habituellement les tribunaux internationaux et de l’ONU comme injustes et partiaux, il a envoyé une solide équipe de juristes pour défendre son opération militaire lancée à la suite des attaques du Hamas.

La décision sur la demande de «mesures provisoires» prendra probablement des semaines. L’affaire risque de durer des années.

Bien qu’Israël ait nié avec véhémence les allégations et qu’il soit peu probable qu’il se conforme à un ordre éventuel de la Cour d’interrompre les opérations, il craint probablement qu’un tel ordre ne porte atteinte à sa réputation internationale.

Les avocats d’Israël s’adresseront à la Cour vendredi.

Rien à voir avec un génocide, dit Nétanyahou

L’Afrique du Sud a immédiatement cherché à élargir l’affaire au−delà du cadre étroit de la guerre entre Israël et le Hamas.

«La violence et la destruction en Palestine et en Israël n’ont pas commencé le 7 octobre 2023. Les Palestiniens subissent une oppression et une violence systématiques depuis 76 ans», a déclaré le ministre sud−africain de la Justice, Ronald Lamola.

L’Afrique du Sud a fait valoir que les actions d’Israël à Gaza font inévitablement partie de son histoire depuis qu’il a déclaré son indépendance en 1948.

Le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a publié une déclaration vidéo mercredi soir pour défendre les actions de son pays et a insisté sur le fait qu’elles n’avaient rien à voir avec un génocide.

«Israël n’a pas l’intention d’occuper la bande de Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile, a−t−il déclaré. Israël combat les terroristes du Hamas, pas la population palestinienne, et nous le faisons dans le plein respect du droit international.»

Il a ajouté que l’armée israélienne «fait tout son possible pour minimiser les pertes civiles, alors que le Hamas fait tout son possible pour les maximiser en utilisant les civils palestiniens comme boucliers humains».

Selon les autorités sanitaires, environ deux tiers des morts à Gaza sont des femmes et des enfants. Le bilan ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.

«Les mères, les pères, les enfants, les frères et sœurs, les grands−parents, les tantes, les cousins sont souvent tués tous ensemble. Ce massacre n’est rien d’autre que la destruction de la vie palestinienne. Il est infligé délibérément. Personne n’est épargné. Pas même les nouveau−nés», a dénoncé Mme Hassim.

L'aide humanitaire pour les Palestiniens est une lutte quotidienne. (KARIM JAAFAR/Agence France-Presse)

Aide humanitaire difficile

Trouver de la nourriture, de l’eau, des médicaments et des toilettes fonctionnelles est devenu une lutte quotidienne pour les Palestiniens vivant à Gaza. La semaine dernière, le responsable des affaires humanitaires de l’ONU a qualifié Gaza d’«inhabitable» et a prévenu: «Les gens sont confrontés aux plus hauts niveaux d’insécurité alimentaire jamais enregistrés (et) la famine est à nos portes».

Israël lui−même a toujours concentré son attention sur les attaques du 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas ont pris d’assaut plusieurs communautés en Israël et tué quelque 1200 personnes, principalement des civils. Ils en ont enlevé environ 250 autres, dont près de la moitié ont été libérées.

La Cour, qui statue sur les différends entre nations, n’a jamais jugé un pays responsable d’un génocide. Elle s’en est approchée le plus en 2007, lorsqu’elle a jugé que la Serbie avait «violé l’obligation de prévenir le génocide» lors du massacre, en juillet 1995, par les forces serbes de Bosnie, de plus de 8000 hommes et garçons musulmans dans l’enclave bosniaque de Srebrenica.

Le Tribunal pénal international, basé à La Haye, poursuit les individus pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

L’affaire tourne autour de la convention sur le génocide, élaborée en 1948 à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et de l’assassinat de six millions de Juifs pendant l’Holocauste. Israël et l’Afrique du Sud en sont tous deux signataires.

Israël sera de nouveau inscrit au rôle de la Cour internationale de justice le mois prochain, lorsque s’ouvriront les audiences relatives à une demande d’avis consultatif non contraignant de l’ONU sur la légalité des politiques israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem−Est.