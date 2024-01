De la pluie abondante et du vent sur le Nord-Est des États-Unis

De fortes chutes de neige frappaient certaines parties du nord du Vermont, du New Hampshire et du Maine mercredi matin. (Chris Machian/AP)

La tempête, qui a commencé mardi soir et s’éloignait mercredi, a emporté des routes, des arbres et des lignes électriques. Les rafales ont frisé les 90 kilomètres/heure et des vents violents sont attendus tout au long de la journée de mercredi.

Ces intempéries font suite à une journée marquée par des tornades et des accidents mortels dans le Sud et par des blizzards dans le Midwest et le Nord-Ouest.

Dans le New Jersey, où le gouverneur Phil Murphy a déclaré l’état d’urgence avant la tempête, de nombreuses rues et routes étaient inondées et des rivières étaient en crue après que certaines zones aient reçu une dizaine de centimètres de pluie depuis mardi soir. Les autorités de la ville de New York ont évacué près de 2000 migrants hébergés dans un vaste complexe de tentes avant la tempête.

Dans le Maine, la gouverneure Janet Mills a retardé l’ouverture de tous les bureaux de l’État jusqu’à midi mercredi en raison de la tempête, qui a commencé sous forme de neige et s’est ensuite transformée en pluie dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre. De fortes chutes de neige frappaient certaines parties du nord du Vermont, du New Hampshire et du Maine mercredi matin.

Alors que la marée haute se rapprochait à Long Island mercredi matin, certaines parties de la côte sud étaient déjà inondées par des crues côtières. Dans le comté de Nassau, des vidéos ont montré des voitures pataugeant dans l’eau qui s’était accumulée dans les rues de Freeport. Plus à l’est, près des Hamptons, le Service national de météorologie a signalé d’importantes inondations dans la baie de Shinnecock. Plusieurs écoles de Long Island ont indiqué qu’elles annulaient ou retardaient les cours en raison de la tempête.

Ces intempéries surviennent alors que certaines régions du nord-est sont encore en train de se remettre d’une tempête nordique qui a déversé plus d’un mètre de neige dans certaines zones au cours du week-end.

Mardi, le même système météorologique a provoqué de fortes pluies, de la grêle et au moins trois tornades dans le sud avant de se déplacer vers l’est.

La pluie et les vents violents se sont étendus à la capitale nationale mardi soir, obligeant l’avion de la vice-présidente Kamala Harris à se dérouter de la base conjointe d’Andrews vers l’aéroport international de Dulles, près de Washington, lorsqu’il a rencontré un cisaillement du vent, c’est-à-dire un changement soudain de la direction ou de la vitesse du vent.

Plusieurs décès ont été imputés à ces tempêtes. En Alabama, une femme de 81 ans a été tuée lorsque sa maison mobile a été arrachée de ses fondations par une tornade présumée. Une autre personne est décédée en Caroline du Nord après qu’une tornade présumée ait frappé un parc de maisons mobiles. Un homme est mort au sud d’Atlanta lorsqu’un arbre est tombé sur sa voiture. Dans le Midwest, des routes glissantes ont entraîné la mort d’un conducteur dans le Wisconsin et d’un autre dans le Michigan à la suite de collisions.

Le bureau du service météorologique national de Tallahassee a prévu d’envoyer trois équipes d’enquête sur les tornades mercredi pour examiner les dommages causés par des tornades présumées dans les comtés de Walton, Bay et Jackson en Floride, et deux autres jeudi pour examiner le comté de Houston en Alabama et le comté de Calhoun en Géorgie.

Des toits de maisons ont été arrachés, des meubles, des clôtures et des débris ont été éparpillés au plus fort de la tempête dans le Sud.

De nombreuses régions de Floride restaient sous surveillance, alerte et avis d’inondation tôt mercredi, alors que l’on craignait que les ruisseaux et les rivières ne sortent de leur lit. Le gouverneur Ron DeSantis, qui a prononcé son discours sur l’état de l’État mardi alors que des alertes à la tornade étaient actives à l’extérieur du Capitole, a publié un décret pour inclure 49 comtés du nord de la Floride dans l’état d’urgence.

Les prévisionnistes ont prévenu les régions du Midwest et des Grandes Plaines frappées par la neige que les températures pourraient chuter dangereusement en raison du refroidissement éolien, jusqu’à environ moins 29 degrés Celsius, voire beaucoup moins à Chicago, Kansas City et dans certaines régions du Montana.

Dans le nord-ouest du Pacifique, un blizzard s’est abattu sur les montagnes de l’État de Washington et de l’Oregon mardi, provoquant des pannes d’électricité et la fermeture d’autoroutes et de stations de ski.

Les tempêtes, avec leur puissant mélange de neige, de pluie, de grêle et de vent, ont causé des dégâts aux lignes électriques dans d’autres États. Près de 50 000 clients étaient privés d’électricité dans le Maine, 30 000 dans le Vermont, 140 000 dans l’État de New York, 100 000 en Pennsylvanie, 50 000 au Michigan, 60 000 au New Jersey, 65 000 en Caroline du Nord et 32 000 en Virginie, selon le site web poweroutage.us.