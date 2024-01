Le Canada n’a qu’à bien se tenir si Trump est réélu

Le scénario est inédit. Voire improbable. Il pourrait être tout droit sorti d’un film de série B sur Netflix. Trois ans après l’assaut du Capitole, Donald Trump se dirige à vive allure vers la présidentielle américaine malgré les obstacles qui freinent à peine son erre d’aller. Il pourrait bel et bien marquer l’histoire des États-Unis... encore une fois.

Il est non seulement l’un des rares présidents défaits à se représenter pour un deuxième mandat, il pourrait aussi être l’un des rares à y parvenir. Un seul autre président a réussi cet exploit. Il s’agit de Grover Cleveland à la fin du 19e siècle, mentionne le professeur de science politique à l’Université McGill, Daniel Béland.

Ce n’est pas tout. Des États, dont le Colorado et le Massachusetts, contestent même l’éligibilité de Donald Trump aux primaires républicaines. Ils évoquent le 14e amendement de la Constitution qui stipule qu’une personne qui a participé à une insurrection ou à une rébellion contre le pays ne peut pas représenter le peuple américain.

«Il est déjà arrivé qu’un juge ou un magistrat ait été disqualifié selon cet amendement, mais un ancien président ou même un candidat majeur, jamais. C’est remarquable et irréaliste!» lance le professeur au département d’histoire de McGill, Jason Opal.

Les deux universitaires s’entendent pour dire qu’un triomphe de Donal Trump serait historique. «Mais cette victoire serait une mauvaise nouvelle pour le Canada», laisse entendre M. Béland.

Les autorités canadiennes et québécoises doivent se préparer pour une possible victoire de Donald Trump. En 2016, lorsque le milliardaire républicain a remporté les élections, le site du ministère canadien de l’Immigration est devenu inaccessible. Trop d’Américains s’étaient informés pour déménager de l’autre côté de la frontière.

L’émigration vers notre pays est très plausible et c’est un phénomène qu’Ottawa et Québec doivent prendre au sérieux, dit Jason Opal.

«Je connais personnellement plusieurs Américains qui en ont assez de vivre aux États-Unis en raison des tensions politiques. Ils m’ont dit qu’ils ne voulaient pas vivre là-bas si Trump est au pouvoir. On me demande déjà les modalités pour déménager au Canada.» — Jason Opal, professeur au département d’histoire de McGill

Pour sa part, Daniel Béland ne s’attend pas à un exode massif. Malgré les nombreuses demandes, bien peu d’Américains sont venus au Canada après la victoire des républicains il y a près de huit. Il s’attend plutôt à une augmentation des demandeurs d’asile, des gens qui n’ont pas la citoyenneté américaine et des personnes en situation irrégulière.

«Avoir un président américain qui est anti-immigration pourrait pousser des gens de l’étranger à venir s’établir au Canada au lieu des États-Unis. On pourrait être plus attrayant pour beaucoup de travailleurs étrangers qualifiés.»

L’immigration n’est cependant pas le seul enjeu que pose une possible victoire de Donald Trump. Le Canada est dépendant des États-Unis pour le commerce. L’inverse n’est pas vrai.

L’ancien président étant très protectionniste — bien plus que les démocrates avec leur Buy American Act — les accords commerciaux entre nos pays pourraient être fragilisés, avance le professeur de science politique de McGill. Les renégociations de l’ALENA, aujourd’hui l’ACEUM, avaient d’ailleurs causé beaucoup de maux de tête sous le règne trumpiste, ajoute-t-il.

La renégociation de l'’Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM) avait causé plusieurs maux de tête. (AFP, Saul Loeb/AFP, Saul Loeb)

Par sa position géographique, le Canada est un fidèle allié des États-Unis. Ils nous sont essentiels pour notre défense nationale. On est aussi dans l’ombre de l’Oncle Sam sur la scène internationale.

«Trump pourrait toutefois augmenter certaines tensions géopolitiques. Il est une boîte de Pandore. Il y a beaucoup d’incertitudes qui l’entourent sur le plan géopolitique. Il n’a jamais été un bon joueur avec l’OTAN ou le NORAD», affirme M. Béland.

Que notre gouvernement soit libéral ou conservateur, l’universitaire croit qu’il y aura des flammèches entre les homologues, car l’ancien président est imprévisible et peu diplomate. «Peut-on réellement se fier à Trump?» laisse planer Daniel Béland.

Ça ne veut toutefois pas dire que les relations entre nos deux pays étaient irréprochables sous Joe Biden. Jason Opal pense cependant que le quotidien est habituellement plus facile avec son administration plus transparente.

Le président américan Joe Biden s'exprime à Blue Bell, en Pennsylvanie, le 5 janvier dernier. (Matt Rourke/AP)

Trump le prophète

Malgré les procès, l’assaut du Capitole et ses propos parfois décousus, Donald Trump est toujours aussi populaire. Comment est-ce possible?

«C’est la question du siècle», dit Jason Opal.

«En tant qu’Américain, je n’aime pas dire cela, mais c’est tout simplement la vérité. Il est inutile de nier qu’il y a un mouvement fasciste aux États-Unis. Environ 30 % de l’électorat de Trump rejette l’ordre constitutionnel et penche en faveur de la force et la violence.» — Jason Opal

Tous ces gens, dont la plupart supportent le mouvement MAGA (Make America Great Again) jusqu’à ce que mort s’ensuive, sont attachés à l’image des États-Unis comme étant une nation choisie par Dieu.

«Trump incarnerait la nation dans toute sa gloire. Il serait un être suprême. Un être masculin et violent. Il n’est pas un politicien. Il est un prophète qui est au-delà de tout», détaille M. Opal.

Peu après l’assaut contre le Capitole, il y avait une majorité écrasante des Américains qui tenait Trump comme responsable de cette insurrection. Aujourd’hui, la moitié de la population ne le croit plus coupable.

«Le mouvement MAGA rejette les faits en faveur de l’idéologie. Ils disent clairement que ce qui est arrivé le 6 janvier n’était pas un acte de violence. Ce qui est absolument faux. Mais à force de répéter le message, le mensonge devient tranquillement réalité chez certaines personnes», avance le professeur au département d’histoire de McGill.

Donald Trump s'exprime lors d'un rassemblement d'engagement envers le caucus, le samedi 6 janvier, à Clinton, Iowa. (Charlie Neibergall/AP)

Trump ne compte pas seulement sur le support de ces électeurs. Les autres 20 % de son électorat sont les conservateurs typiques. Ils votent habituellement républicain, mais ne sont pas de fervents admirateurs du milliardaire. Ils s’intéressent avant tout à l’économie du pays et sont donc prêts à oublier l’insurrection du Capitole pour avoir un PIB croissant.

Qui saura convaincre les modérés?

À l’approche de la présidentielle, les États-Unis sont divisés en deux. Dans chaque tranchée se trouve un camp politique. Ce gouffre s’est creusé au fil des ans. La polarisation partisane est en marche depuis quelques décennies déjà. D’un côté se trouve les républicains et de l’autre, les démocrates.

«Il y a une vision hyper partisane où les membres de l’autre parti sont des ennemis. Il n’y a aucune confiance envers le système politique, car les règles du jeu seraient orientées contre son camp. La démocratie est en déclin et l’élection de Donald Trump a été un symptôme d’une crise politique qui a commencé bien avant lui.»

Ce sont dans ces eaux troubles que se jouera la prochaine élection américaine. Bien que tout est encore possible, Jason Opal est prêt à mettre sa main sur le feu que Trump sera le candidat républicain et Biden le candidat démocrate.

Une majorité des Américaines n’aime toutefois pas ce choix. Les deux universitaires croient également que ce ne sont pas deux excellents prétendants.

«Je pense qu’il n’y a pas vraiment de bons candidats. Trump est probablement le pire président de l’histoire des États-Unis. S’il revenait à la présidence, ce serait un coup dur pour la démocratie américaine qui est déjà en spirale.» — Daniel Béland, professeur de science politique à l’Université McGill

Ce n’est toutefois pas plus rose si Biden revient au pouvoir. «Il aura 82 ans en janvier 2025. Il pourrait devenir invalide ou même mourir durant sa présidence ce qui laisserait la Maison-Blanche à la vice-présidente. Ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que les Américains veulent vraiment Kamala Harris, qui n’est visiblement pas très populaire, à la tête du pays?» questionne-t-il.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est peu populaire même si elle a marqué l'histoire lors de sa nomination. (AFP, Saul Loeb/AFP, Saul Loeb)

Ce sont les gens qui ne portent aucune couleur politique qui décideront de l’issu de l’élection. Qui saura convaincre les modérés?

«Trump et les républicains vont axer sur l’immigration, l’immigration et l’immigration. Tandis que Biden et les démocrates vont plutôt parler de l’avortement, du droit des femmes, de la menace sur l’Obamacare ainsi que de la démocratie», mentionne Jason Opal. Tels seront les chevaux de bataille pour la campagne électorale.

Le résultat des élections est très difficile à prévoir. Ce sera une course serrée, prédisent les deux experts. Cette présidentielle américaine mènera cependant à des clivages encore plus profonds entre les rouges et les bleus. Certains États pourraient même établir de nouveaux obstacles entre la loi fédérale et la loi étatique afin de rejeter le pouvoir en place de diverses façons.

Malgré les incertitudes, une chose est certaine, cela vient même de ses propres dires. Si Donald Trump revient au pouvoir, il aura soif de vengeance. Ses ennemis comme ses alliés ne seront pas à l’abri. Une ou deux flèches pourraient même être envoyées à Justin Trudeau. Mais ça ne serait pas la première fois.