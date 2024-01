De nouveaux détails émergent sur l’hospitalisation du secrétaire à la Défense

L’incapacité du Pentagone à divulguer l’hospitalisation de M. Austin reflète un manque flagrant de transparence sur sa maladie, sa gravité et la date à laquelle il pourrait obtenir son congé. Un tel secret, à une époque où les États-Unis sont aux prises avec une myriade de crises de sécurité nationale, va à l’encontre des pratiques normales avec le président et d’autres hauts responsables américains et membres du cabinet.

Un haut responsable de la Défense a déclaré que la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, n’avait été informée que jeudi que M. Austin avait été hospitalisé depuis le 1er janvier. Une fois informée, Mme Hicks a commencé à préparer des déclarations à envoyer au Congrès et a prévu de retourner à Washington, a affirmé le responsable. Mme Hicks était en congé à Porto Rico, mais elle avait du matériel de communication avec elle pour rester en contact et elle avait déjà été chargée de certaines tâches de secrétaire mardi.

Le Pentagone n’a pas précisé si Mme Hicks avait reçu mardi une explication sur les raisons pour lesquelles elle assumait certaines des fonctions de M. Austin, mais les transferts temporaires d’autorité ne sont pas inhabituels et le responsable a précisé qu’il n’était pas rare que des autorités soient transférées sans explication détaillée. Mme Hicks a décidé de ne pas revenir après avoir été informée que M. Austin reprendrait le contrôle total vendredi. Le responsable n’était pas autorisé à fournir des détails sur le transfert d’autorité et s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat.

Le président Biden n’était également pas au courant de l’hospitalisation de M. Austin jusqu’à ce qu’il en soit informé jeudi par son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. C’est ce qu’affirment trois personnes au courant de l’hospitalisation qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement et qui ont parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat.

Dans un communiqué publié samedi soir, M. Austin a assumé la responsabilité des retards de notification.

«Je reconnais que j’aurais pu faire un meilleur travail en veillant à ce que le public soit correctement informé. Je m’engage à faire mieux», a soutenu M. Austin, reconnaissant les préoccupations concernant la transparence. «Mais il est important de le dire : il s’agissait de ma procédure médicale et j’assume l’entière responsabilité de mes décisions concernant la divulgation.»

M. Austin, 70 ans, est resté hospitalisé en raison de complications à la suite d’une intervention médicale mineure, a divulgué son attaché de presse, alors qu’il devenait de plus en plus clair à quel point le Pentagone retenait des informations sur son séjour à Walter Reed. Dans sa déclaration, M. Austin a fait valoir qu’il était en voie de guérison et qu’il avait hâte de retourner bientôt au Pentagone, mais il n’a fourni aucun autre détail sur sa maladie.

Un compte rendu demandé

Le sénateur Roger Wicker, le plus haut placé républicain de la Commission des forces armées du Sénat, a déclaré que cet épisode érodait la confiance dans l’administration Biden, et a appelé le ministère à fournir immédiatement aux législateurs un «compte rendu complet des faits».

«Je suis heureux d’apprendre que le secrétaire Austin se porte mieux et je lui souhaite un prompt rétablissement. Il n’en demeure pas moins que le ministère de la Défense a délibérément caché l’état de santé du secrétaire à la Défense pendant plusieurs jours. C’est inacceptable», a soutenu M. Wicker dans un communiqué.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a exprimé dimanche son soutien à M. Austin lors d’une conférence de presse au Qatar.

«C’est un leader extraordinaire dans ce pays, en uniforme et maintenant sans uniforme. Et cela a été un moment fort de mon service de pouvoir servir à ses côtés, a déclaré M. Blinken. Et j’ai vraiment hâte de le voir complètement rétabli et de travailler côte à côte au cours de l’année à venir.»

L’association des journalistes du Pentagone, qui représente les journalistes qui couvrent le ministère de la Défense, a envoyé une lettre de protestation vendredi soir, qualifiant le retard dans l’alerte du public de «scandale».

«À l’heure où les militaires américains au Moyen-Orient sont de plus en plus menacés et où les États-Unis jouent un rôle clé en matière de sécurité nationale dans les guerres en Israël et en Ukraine, il est particulièrement essentiel que le public américain soit informé de l’état de santé de ses militaires et de la capacité de prise de décision de son plus haut dirigeant de la défense», a affirmé l’association dans sa lettre.

D’autres hauts dirigeants américains se sont montrés beaucoup plus transparents concernant les séjours à l’hôpital. Lorsque le procureur général Merrick Garland a subi une procédure médicale de routine en 2022, son bureau a informé le public une semaine à l’avance et a indiqué combien de temps il devait être absent et quand il retournerait au travail.