L’absence secrète du secrétaire à la Défense soulève des questions

Et on ne sait toujours pas quand la Maison-Blanche et d’autres responsables américains clés ont été informés de son séjour au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland.

L’incapacité du Pentagone à divulguer l’hospitalisation de M. Austin pendant des jours reflète un manque flagrant de transparence sur sa maladie, sa gravité et la date à laquelle il pourrait avoir son congé. Un tel secret, à une époque où les États-Unis sont aux prises avec une myriade de crises de sécurité nationale, va à l’encontre des pratiques normales avec le président et d’autres hauts responsables américains et membres du cabinet.

M. Austin, 70 ans, est resté hospitalisé en raison de complications à la suite d’une intervention médicale mineure et non urgente, a déclaré son attaché de presse, alors qu’il devenait clair à quel point le Pentagone retenait des informations sur son séjour à Walter Reed.

Le général de division de la force aérienne américaine, Pat Ryder, a déclaré que la Maison-Blanche et les chefs d’état-major interarmées avaient été informés de l’hospitalisation de M. Austin, mais il n’a pas voulu dire quand cela s’est produit.

Des responsables américains ont déclaré samedi que bon nombre des plus hauts responsables des services du Pentagone ignoraient jusqu’à vendredi que M. Austin se trouvait à l’hôpital. Des responsables ont affirmé que le président Joe Biden et d’autres hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche en avaient été informés, mais les responsables n’ont pas précisé quand. Les responsables ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour discuter de conversations privées.

M. Ryder a précisé que les membres du Congrès ont été informés vendredi en fin d’après-midi, et d’autres fonctionnaires ont affirmé que les législateurs ont été mis au courant après 17h. On ne sait pas exactement quand les principaux membres de l’équipe de M. Austin ont été informés, mais au Pentagone, de nombreux membres du personnel ont été informés lorsque le ministère a publié un communiqué sur l’hospitalisation de M. Austin, quelques minutes après 17h. Plusieurs personnes croyaient que M. Austin était en vacances pour la semaine.

La secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, qui a pris la relève lorsque M. Austin a été hospitalisé, était également absente. Un responsable américain a déclaré qu’elle disposait d’un système de communication avec elle à Porto Rico, qui lui permettait de faire le travail alors que M. Austin, qui a passé 41 ans dans l’armée et qui a pris sa retraite en tant que général quatre étoiles de l’armée en 2016, ne pouvait pas exercer ses fonctions.

M. Ryder a dit samedi que M. Austin se remettait bien et qu’il avait repris toutes ses fonctions vendredi soir depuis son lit d’hôpital. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le séjour à l’hôpital avait été gardé secret pendant si longtemps, M. Ryder a répondu vendredi qu’il s’agissait d’une «situation évolutive» et qu’en raison de problèmes de confidentialité et de problèmes médicaux, le Pentagone n’a pas rendu publique l’absence de M. Austin. M. Ryder a refusé de fournir d’autres détails sur la procédure médicale ou l’état de santé de M. Austin.

La Maison-Blanche a refusé de dire quand et comment elle avait été informée de l’hospitalisation de M. Austin. Elle a renvoyé des questions au Pentagone.

Une absence pointée du doigt par la presse

L’association des journalistes du Pentagone, qui représente les membres des médias qui couvrent le ministère de la Défense, a envoyé vendredi soir une lettre de protestation à M. Ryder et à Chris Meagher, secrétaire adjoint à la Défense chargé des affaires publiques.

«Le fait qu’il se trouve au centre médical militaire national Walter Reed depuis quatre jours et que le Pentagone n’alerte le public que tard dans la soirée d’un vendredi est un scandale, a soutenu l’association dans sa lettre. À l’heure où les militaires américains au Moyen-Orient font l’objet de menaces croissantes et où les États-Unis jouent un rôle clé en matière de sécurité nationale dans les guerres en Israël et en Ukraine, il est particulièrement essentiel que le public américain soit informé de l’état de santé de ses militaires et de la capacité de prise de décision de son principal leader de la défense.»

D’autres hauts dirigeants américains se sont montrés beaucoup plus transparents concernant les séjours à l’hôpital. Lorsque le procureur général Merrick Garland a subi une procédure médicale de routine en 2022, son bureau a informé le public une semaine à l’avance et a indiqué combien de temps il devait être absent et quand il retournerait au travail.

L’hospitalisation de M. Austin survient alors que les milices soutenues par l’Iran ont lancé à plusieurs reprises des drones, des missiles et des roquettes sur des bases où les troupes américaines sont stationnées en Irak et en Syrie, ce qui a conduit l’administration Biden à riposter à plusieurs reprises. Ces frappes impliquent souvent des discussions et des décisions sensibles de M. Austin et d’autres dirigeants militaires clés.

Les États-Unis sont également le principal organisateur d’une nouvelle coalition maritime internationale utilisant des navires et d’autres moyens pour patrouiller dans le sud de la mer Rouge afin de dissuader les attaques persistantes contre les navires commerciaux par les militants houthis au Yémen.

De plus, l’administration, en particulier M. Austin, a été à l’avant-garde des efforts visant à fournir des armes et de la formation à l’Ukraine, et il a également communiqué fréquemment avec les Israéliens au sujet de leur guerre contre le Hamas.