Le président de la NRA démissionne trois jours avant le début d’un procès contre lui

Wayne LaPierre, directeur général et vice-président de l’organisation, a indiqué que sa démission entrera en vigueur le 31 janvier. Il est à la tête de la NRA depuis 1991. Andrew Arulanandam occupera le poste de directeur général et vice-président par intérim, a souligné l’organisation.

«Avec fierté envers tout ce que nous avons accompli, j’annonce ma démission de la NRA, a déclaré M. LaPierre dans un communiqué publié par l’organisation. J’ai été membre titulaire de cette organisation pendant la majeure partie de ma vie d’adulte et je ne cesserai jamais de soutenir la NRA et sa lutte afin de défendre la liberté du deuxième amendement. Ma passion pour notre cause est plus intense que jamais.»

Un procès devrait s’ouvrir lundi dans le cadre d’une action en justice engagée par la procureure générale de New York, Letitia James, contre la NRA, Wayne LaPierre et d’autres personnes qui ont exercé les fonctions de responsables de l’organisation. M. LaPierre fait partie des témoins attendus.

Letitia James, une démocrate, accuse M. LaPierre et d’autres dirigeants d’avoir détourné illégalement des dizaines de millions de dollars de la NRA et d’avoir dépensé les fonds de l’organisation en voyages personnels et autres dépenses douteuses.

La procureure générale cherche à interdire à Wayne LaPierre et aux autres membres de la direction d’être à la tête de toute organisation caritative ou à but non lucratif exerçant des activités à New York, ce qui aurait pour effet de les retirer de la NRA.