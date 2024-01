La présidente de l’Université Harvard, Claudine Gay, a démissionné mardi

Mme Gay est la deuxième présidente de l’Ivy League à démissionner au cours du mois dernier à la suite du témoignage au Congrès : Liz Magill, présidente de l’Université de Pennsylvanie, a démissionné le 9 décembre.

Mme Gay, la première présidente noire de Harvard, a annoncé son départ quelques mois seulement après le début de son mandat dans une lettre adressée à la communauté de Harvard.

Après l’audience au Congrès, la carrière universitaire de Mme Gay a été soumise à un examen minutieux de la part de militants conservateurs qui ont mis au jour plusieurs cas de plagiat présumé dans sa thèse de doctorat de 1997. La Harvard Corporation, le conseil d’administration de Harvard, s’est d’abord rallié à Mme Gay, affirmant qu’un examen de ses travaux universitaires avait révélé «quelques cas de citations inadéquates», mais aucune preuve de mauvaise conduite en recherche.

Quelques jours plus tard, la Harvard Corporation a déclaré avoir trouvé deux exemples supplémentaires de «langage redondant sans attribution appropriée». Le conseil d’administration a affirmé que Mme Gay mettrait à jour sa thèse et demanderait des corrections.

La Harvard Corporation a déclaré que cette démission était intervenue «avec une grande tristesse» et a remercié Mme Gay pour son «engagement profond et inébranlable envers Harvard et dans la poursuite de l’excellence académique».

Alan M. Garber, doyen et directeur académique, assurera les fonctions de président par intérim jusqu’à ce que Harvard trouve un remplaçant, a indiqué le conseil d’administration dans un communiqué. M. Garber, économiste et médecin, en est le doyen depuis 12 ans.

La démission de Mme Gay a été célébrée par les conservateurs qui ont placé son prétendu plagiat sous les projecteurs nationaux – avec d’autres accusations de plagiat faisant surface pas plus tard que lundi dans The Washington Free Beacon, une publication conservatrice.

Christopher Rufo, un militant qui a contribué à rallier le Parti républicain contre l’enseignement supérieur, s’est déclaré «heureux qu’elle soit partie».

«Plutôt que d’assumer la responsabilité de minimiser l’antisémitisme, de commettre un plagiat en série, d’intimider la presse libre et de nuire à l’institution, elle qualifie ses détracteurs de racistes», a affirmé M. Rufo sur X, anciennement Twitter.

Mme Gay, dans sa lettre, a écrit qu’il était «affligeant de douter de mes engagements à lutter contre la haine et à défendre la rigueur scientifique – deux valeurs importantes qui sont fondamentales pour qui je suis – et effrayant d’être soumis à des attaques personnelles et à des menaces alimentées par l’animosité raciale».

Toutefois, Mme Gay, qui retourne au corps professoral de l’école, a ajouté : «Il est devenu clair qu’il est dans le meilleur intérêt de Harvard que je démissionne afin que notre communauté puisse traverser ce moment de défi extraordinaire».

Yoel Zimmermann, étudiant en recherche invité de Munich, en Allemagne, étudiant la physique à Harvard, a déclaré qu’en tant qu’étudiant juif, il avait remarqué que d’autres membres de la communauté juive se sentaient mal à l’aise avec le climat sur le campus.

«Je pense qu’il était temps que Claudine Gay démissionne, a soutenu M. Zimmerman. Elle a tout simplement fait trop d’erreurs, notamment lors de son témoignage au Congrès. Je pense que c’était juste le genre de point de bascule final qui aurait dû conduire à son renvoi immédiat.»

Des réactions divisées

Les partisans de Mme Gay ont déploré sa démission.

«Les foules racistes ne s’arrêteront pas tant qu’elles n’auront pas renversé tous les Noirs qui occupent des postes de pouvoir et d’influence et qui ne renforcent pas la structure du racisme», a soutenu l’auteur primé Ibram X. Kendi, qui a survécu à l’examen minutieux d’un centre de recherche antiraciste qu’il a fondé à l’Université de Boston, dans un message publié sur Instagram.

Le révérend Al Sharpton, dans un communiqué, a qualifié la pression exercée sur Mme Gay pour qu’elle démissionne «d’une attaque contre chaque femme noire de ce pays qui a brisé le plafond de verre» et d’une «agression contre la santé, la force et l’avenir de la diversité, de l’équité, et de l’inclusion».

Les critiques ont salué sa décision.

Virginia Foxx, présidente du comité de l’éducation et du travail de la Chambre des représentants, a qualifié la démission de Mme Gay de bonne nouvelle, mais a déclaré que les problèmes à Harvard sont bien plus importants qu’une seule dirigeante.

«L’enseignement postsecondaire est en chute libre, a soutenu la républicaine de Caroline du Nord dans un communiqué. Il y a eu une prise de contrôle hostile de l’éducation postsecondaire par des militants politiques, des professeurs wokes et des administrateurs partisans.»

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, dans une déclaration sur X, s’est également prononcé sur la démission de Mme Gay.

«Un peu de contexte. L’échec du leadership et le déni de l’antisémitisme ont un prix. J’espère que la prestigieuse Université Harvard tirera les leçons de cette conduite lamentable», a−t−il écrit.

Mme Gay, Mme Magill et la présidente du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sally Kornbluth, ont été critiquées le mois dernier pour leurs réponses juridiques à une série de questions posées par Elise Stefanik, représentante de l’État de New York, qui demandait si «appeler au génocide des Juifs» violait les codes de conduite des établissements d’enseignement supérieur.

Les trois présidentes ont été convoquées devant la commission de l’éducation et du travail de la Chambre, dirigée par les républicains, pour répondre aux accusations selon lesquelles les universités ne parvenaient pas à protéger les étudiants juifs dans un contexte de craintes croissantes d’antisémitisme dans le monde et de retombées de l’intensification de la guerre israélienne à Gaza, qui fait l’objet de critiques accrues concernant le bilan des morts de Palestiniens qui s’alourdit.

Mme Gay a déclaré que cela dépendait du contexte, ajoutant que lorsque «la parole se transforme en comportement, cela viole nos politiques». La réponse s’est heurtée à une réaction rapide de la part des législateurs républicains et démocrates, ainsi que de la Maison−Blanche.