Trump fait appel de la décision du Maine l’excluant du scrutin de 2024

Trump, dont la candidature à la tête du Parti républicain pourrait être menacée, a fait appel de la décision prise dans le Maine par la démocrate Shenna Bellows, qui est devenue la première secrétaire d’État de l’histoire à interdire à quelqu’un de se présenter à la présidence en vertu de l’article 3, rarement utilisé, du 14e amendement. Cette disposition interdit à ceux qui «se sont engagés dans l’insurrection» à exercer des fonctions officielles.

L’ancien président devrait bientôt faire appel d’une interdiction similaire prononcée par la Cour suprême du Colorado. Cet appel serait porté devant la Cour suprême des États−Unis, tandis que l’action de Mme Bellows fait l’objet d’un appel devant la Cour supérieure du Maine.

L’appel de Trump mardi demande que Mme Bellows soit obligée de le placer au scrutin primaire du 5 mars. L’appel fait valoir qu’elle a abusé de son pouvoir discrétionnaire et qu’elle s’est appuyée sur des «preuves peu fiables».

«La secrétaire aurait dû se récuser en raison de son parti pris à l’égard du président Trump, comme le démontre un historique documenté de déclarations antérieures préjugeant de la question présentée», ont écrit les avocats de Trump.

Mme Bellows a réitéré mardi à l’Associated Press que sa décision était suspendue en attendant l’issue de l’appel, qui était attendue.

«Cela fait partie du processus. J’ai confiance en ma décision et en l’état de droit. C’est le processus du Maine et il est vraiment important que chacun d’entre nous qui servons au gouvernement respecte la Constitution et les lois de l’État», a−t−elle déclaré.

Trump devrait faire appel d’une décision semblable de la Cour suprême du Colorado directement auprès de la Cour suprême des États−Unis, qui n’a jamais rendu de décision sur l’article 3. La décision par quatre voix contre trois du tribunal du Colorado était la première fois dans l’histoire que cette disposition était utilisée pour empêcher un candidat à la présidence de participer au scrutin.

Les critiques de Trump ont intenté des dizaines de poursuites visant à le disqualifier dans plusieurs États.

Aucun n’avait réussi jusqu’à ce qu’une faible majorité des sept juges du Colorado – tous nommés par les gouverneurs démocrates – se soient prononcés contre Trump. Les critiques ont averti qu’il s’agissait d’une portée excessive et que le tribunal ne pouvait pas simplement déclarer que l’attaque du 6 janvier était une «insurrection» sans une procédure judiciaire plus établie.

Une semaine après la décision du Colorado, Mme Bellows a rendu la sienne. Les critiques ont soutenu que cela était encore plus périlleux, car cela pourrait ouvrir la voie à des responsables électoraux partisans pour simplement disqualifier les candidats auxquels ils s’opposent. Mme Bellows, ancienne directrice de la section du Maine de l’Union américaine pour les libertés civiles, a déjà critiqué Trump et son comportement du 6 janvier.

Un article rarement utilisé

L’article 3 de la Constitution a été à peine utilisé depuis les années qui ont suivi la guerre civile, lorsqu’il a empêché les confédérés vaincus de retourner à leurs anciennes positions gouvernementales. La clause en deux phrases stipule que quiconque a prêté serment de «soutenir» la Constitution et s’est ensuite engagé dans l’insurrection ne peut exercer ses fonctions que si un vote des deux tiers du Congrès le permet.

Les avocats de Trump affirment que cette disposition n’est pas destinée à s’appliquer au président, affirmant que le serment du plus haut poste du pays n’est pas de «soutenir» la Constitution, mais plutôt de «la préserver, la protéger et la défendre». Ils soutiennent également que la présidence n’est pas explicitement mentionnée dans l’amendement, mais uniquement tout «officier des États−Unis» – un terme juridique qui, selon eux, ne s’applique pas au président.

Trump a avancé l’argument inverse pour se défendre contre ses poursuites pour fraude par le bureau du procureur du district de Manhattan, affirmant que l’affaire devrait être portée devant un tribunal fédéral parce que le président est «un officier des États−Unis». Les procureurs ont fait valoir que le langage ne s’applique qu’aux personnes nommées par le président – la position de Trump ici.

L’affirmation selon laquelle l’article 3 ne s’applique pas au président a suscité une réponse cinglante de la Cour suprême du Colorado le mois dernier.

«Le président Trump nous demande de maintenir que l’article 3 disqualifie tous les insurgés qui ne respectent pas le serment, à l’exception du plus puissant, et qu’il interdit aux transgresseurs de serment d’accéder à pratiquement toutes les fonctions, tant étatiques que fédérales, à l’exception de la plus haute du pays, a déclaré l’opinion majoritaire du tribunal. Les deux résultats sont incompatibles avec le langage simple et l’historique de la section 3.»

Certains conservateurs préviennent que si Trump est destitué, les groupes politiques utiliseront systématiquement l’article 3 contre leurs opposants de manière inattendue. Ils ont suggéré que cela pourrait être utilisé pour destituer la vice−présidente Kamala Harris, par exemple, parce qu’elle a collecté l’argent de la caution pour les personnes arrêtées après le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis en 2020.

Trump et ses alliés ont qualifié les poursuites contre lui d’«antidémocratiques» et ont cherché à les lier au président Joe Biden, car l’affaire du Colorado et quelques autres sont financées par des groupes libéraux qui partagent des donateurs importants avec le président démocrate. Mais l’administration Biden a noté que le président n’avait aucun rôle dans le litige.

Ceux qui soutiennent l’utilisation de la disposition contre Trump rétorquent que l’attaque du 6 janvier était sans précédent dans l’histoire américaine et qu’il y aura peu d’affaires aussi propices pour la section 3. Si la Haute Cour laisse Trump rester sur le bulletin de vote, ont−ils soutenu, cela sera un autre exemple de l’ancien président contournant le système juridique pour excuser son comportement extrême.