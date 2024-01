Les femmes aux États-Unis font des réserves de pilules abortives

L’avortement médicamenteux représente plus de la moitié de tous les avortements aux États−Unis et implique généralement deux médicaments : la mifépristone (gauche) et le misoprostol (droite). (Charlie Neibergall/AP)

L’avortement médicamenteux représente plus de la moitié de tous les avortements aux États−Unis et implique généralement deux médicaments : la mifépristone et le misoprostol. Une lettre de chercheurs publiée mardi dans la revue médicale JAMA Internal Medicine a examiné les demandes de pilules de personnes qui n’étaient pas enceintes et qui les ont demandées par l’intermédiaire d’Aid Access, un service européen de télémédecine en ligne qui prescrit des pilules pour un usage futur et immédiat.

Aid Access a reçu environ 48 400 demandes provenant de partout aux États−Unis pour ce qu’on appelle des «dispositions anticipées» entre septembre 2021 et avril 2023. Les chercheurs ont découvert que les demandes ont atteint leur plus haut niveau juste après la fuite en mai 2022 de la nouvelle selon laquelle la Cour suprême annulerait Roe c. Wade – mais avant la décision officielle annoncée en juin.

À l’échelle nationale, le nombre moyen de demandes quotidiennes a presque décuplé, passant d’environ 25 au cours des huit mois précédant la fuite à 247 après la fuite. Dans les États où l’interdiction de l’avortement était inévitable, le taux de demande hebdomadaire moyen a été multiplié par neuf.

«Les gens voient les menaces qui pèsent sur l’accès à la santé reproductive, les menaces qui pèsent sur leurs droits reproductifs, et se demandent potentiellement : comment puis−je m’y préparer ? Ou comment puis−je contourner ce problème ou m’en sortir plus tôt», a soulevé la Dre Abigail Aiken, professeure agrégée à l’Université du Texas à Austin et l’un des auteurs de la lettre.

L’étude montre que les demandes quotidiennes sont tombées à 89 au niveau national après la décision de la Cour suprême, puis sont remontées à 172 en avril 2023, lorsque des décisions juridiques contradictoires ont été rendues concernant l’autorisation fédérale de la mifépristone. La Cour suprême devrait se prononcer cette année sur les limites imposées à ce médicament.

La coauteure, la Dre Rebecca Gomperts d’Amsterdam, directrice d’Aid Access, a attribué cette hausse à une plus grande sensibilisation du public en période d’incertitude.

Les chercheurs ont découvert des inégalités quant à savoir qui reçoit les pilules à l’avance. Par rapport aux personnes demandant des pilules pour gérer leurs avortements actuels, une plus grande proportion était âgée d’au moins 30 ans, blanche, n’avait pas d’enfants et vivait dans des zones urbaines et des régions moins pauvres.

Selon le Dr Daniel Grossman, gynécologue−obstétricien à l’université de Californie à San Francisco, qui n’a pas participé à l’étude, les dispositions anticipées n’atteignent pas encore les personnes qui se heurtent aux obstacles les plus importants en matière de soins liés à l’avortement.

«Il n’est pas surprenant que certaines personnes veuillent avoir ces pilules à portée de main au cas où elles en auraient besoin, au lieu de devoir voyager dans un autre État ou d’essayer de les obtenir par télémédecine une fois enceintes», a−t−il ajouté dans un courriel, affirmant également que davantage de recherches sont nécessaires concernant les inégalités.

Dre Aiken a indiqué que d’autres organisations ont commencé à proposer des pilules à l’avance.

«C’est une idée très nouvelle pour beaucoup de gens parce que ce n’est pas une pratique courante dans le milieu des soins de santé aux États−Unis, a−t−elle affirmé. Ce sera en fait une nouvelle pour beaucoup de gens que c’est même quelque chose qui est proposé.»