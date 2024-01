Les séismes majeurs qui ont secoué le Japon ont fait au moins quatre morts

Des fissures sont visibles au sol à Wajima, au Japon, lundi, à la suite d'un tremblement de terre. (Associated Press/Courtoisie)

Des répliques ont continué à secouer la préfecture d’Ishikawa et les régions voisines à la suite de la secousse majeure de magnitude 7,6 qui a frappé la région lundi après-midi, heure locale.

Le décès de quatre personnes a été confirmé à Ishikawa, selon les responsables de la préfecture. La police a indiqué qu’elle tentait de confirmer deux autres décès qui ont été signalés.

«Sauver des vies est notre priorité et nous menons une bataille contre la montre», a soutenu le premier ministre japonais, Fumio Kishida, lors d’une conférence de presse.

«Il est essentiel que les personnes coincées dans leurs maisons soient secourues immédiatement.»

🌊Les premières vagues du #tsunami, déclenchées par le séisme, commencent à frapper l'intérieur des terres au #Japon, comme ici au niveau de la rivière Deeki dans la ville de Joetsu. Les autorités appellent les habitants à évacuer et à se réfugier en hauteur.

📹obuttakobutta… pic.twitter.com/yf2Lnwdl8L — Guillaume Jauseau (@GJauseau) January 1, 2024

L’armée japonaise a été dépêchée dans les zones sinistrées pour se joindre aux efforts de sauvetage, a-t-il indiqué.

Sur des vidéos qui ont été publiées par différents médias, on pouvait voir des rangées de maisons effondrées. Certaines structures en bois ont été aplaties et des voitures renversées. Des navires à moitié coulés flottaient dans des baies où les vagues du tsunami s’étaient abattues, laissant un littoral boueux.

Les alertes levées

Lundi, l’Agence météorologique japonaise a déclenché une alerte au tsunami majeure pour Ishikawa, ainsi que des avis de tsunami de niveau inférieur pour le reste de la côte ouest de l’île principale du Japon, Honshu.

L’alerte a été revue à la baisse quelques heures plus tard, et toutes les alertes au tsunami ont été levées mardi matin, heure locale. Des vagues mesurant plus d’un mètre ont frappé certains endroits.

L’agence météorologique a prévenu que d’autres séismes majeurs pourraient frapper la région au cours des prochains jours.

Les personnes évacuées de leurs maisons se sont regroupées dans des auditoriums, des écoles et des centres communautaires.

Les trains à grande vitesse dans la région ont été immobilisés, mais le service a repris à certains endroits. Des tronçons d’autoroutes ont été fermés, des conduites d’eau ont éclaté et le service de téléphonie mobile a été interrompu dans certaines régions.

Le Japon est un pays extrêmement sujet aux tremblements de terre. En mars 2011, un séisme et un tsunami majeurs ont provoqué une catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Réactions internationales

Une porte torii est endommagée après un tremblement de terre dans un sanctuaire de Kanazawa, au Japon, lundi. (Associated Press/Courtoisie)

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a offert ses pensées à la population du Japon dans une publication sur le réseau social X, anciennement Twitter.

«Le Japon est l’un de nos partenaires, et le Canada est disposé à lui prêter main-forte», a-t-il écrit.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a ajouté que le Canada souhaite «un prompt rétablissement aux blessés».

«Les Canadiens qui ont besoin d’une aide consulaire doivent communiquer avec Affaires mondiales Canada en appelant le +1 613-996-8885», a-t-elle soutenu.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a fait savoir dans un communiqué que son administration est en contact avec les autorités japonaises et qu’elle est «prête à fournir toute l’aide nécessaire au peuple japonais».