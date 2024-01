Le monde célèbre progressivement l’arrivée de la nouvelle année

En Australie, plus d’un million de personnes ont assisté à un spectacle pyrotechnique autour du célèbre opéra de Sydney, soit un habitant de la ville sur cinq.

«C’est la folie totale», s’est exclamée Janna Thomas, une touriste allemande qui faisait la file depuis 7 h 30 dimanche matin pour obtenir un emplacement privilégié au bord de l’eau.

Le contexte mondial marqué par les guerres a cependant poussé les organisateurs des festivités à rehausser le niveau de sécurité autour des différents événements.

Quelque 90 000 policiers et agents de sécurité ont été déployés dans toute la France, notamment le long de l’avenue des Champs−Élysées, où de grandes foules ont assisté à un spectacle de lumière multidimensionnel projeté sur l’Arc de Triomphe.

Le spectacle a retracé l’histoire de Paris et présenté les sports qui seront au menu des Jeux olympiques qui auront lieu l’été prochain dans la capitale française.

À New York, des gens ont commencé à s’agglutiner très tôt dimanche près de Times Square en prévision du traditionnel bal de minuit.

Les organisateurs ont soutenu qu’ils étaient prêts à assurer la sécurité des dizaines de milliers de fêtards qui se retrouveront au cœur de Manhattan, où se sont tenues des manifestations quasi quotidiennes en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas.

Les feux d’artifice illuminent la nuit

De superbes feux d’artifice ont fleuri dans des lieux emblématiques comme l’Acropole d’Athènes, en Grèce, et le Burj Khalifa de Dubaï, aux Émirats arabes unis, sur le coup de minuit.

Les célébrations ont été plus tranquilles en Chine, où la plupart des grandes villes interdisent les feux d’artifice pour des raisons de sécurité et de pollution. Malgré tout, les gens se sont rassemblés autour d’artistes qui ont dansé dans des costumes colorés à Pékin, tandis qu’une foule a lâché des ballons de vœux à Chongqing.

À Taipei, la capitale de Taïwan, l’ambiance était optimiste alors que les fêtards se rassemblaient pour un feu d’artifice sur le gratte−ciel en forme de bambou Taipei 101.

En Inde, des milliers de fêtards venus du centre financier de Mumbai ont regardé le soleil se coucher sur la mer d’Oman. Les feux d’artifice à New Delhi ont fait craindre que la capitale – déjà tristement célèbre pour sa mauvaise qualité de l’air – soit recouverte d’une brume toxique pour le premier matin de la nouvelle année.

Partout au Japon, les gens se sont rassemblés dans des temples, où les visiteurs recevaient gratuitement du lait chaud et de la soupe de maïs alors qu’ils faisaient la queue pour sonner une énorme cloche.

Le coût humain de la guerre

Au Vatican, le pape François a rappelé que 2023 a été une année marquée par la guerre lors de sa traditionnelle bénédiction dominicale, prononcée depuis une fenêtre donnant sur la place Saint−Pierre.

Il a prié pour «le peuple ukrainien, les populations palestinienne et israélienne, le peuple soudanais et plusieurs autres».

«En cette fin d’année, nous aurons le courage de nous demander combien de vies humaines ont été brisées par les conflits armés, combien de morts et combien de destructions, combien de souffrances, combien de pauvreté», a déclaré le pontife.

En Russie, les actions militaires du pays en Ukraine ont éclipsé les célébrations de fin d’année, les habituels feux d’artifice et concerts sur la place Rouge de Moscou ayant été annulés, comme l’année dernière.

Après le bombardement du centre de la ville frontalière russe de Belgorod qui a fait 24 morts samedi, certaines autorités locales russes ont également annulé leurs feux d’artifice habituels, y compris à Vladivostok.

On s’attendait à ce que des millions de personnes dans toute la Russie écoutent le discours préenregistré du président russe Vladimir Poutine pour le Nouvel An, dans lequel il a affirmé qu’aucune force ne pouvait diviser les Russes et arrêter l’essor du pays.

Dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes ont tué au moins 35 personnes dimanche, selon les responsables d’un hôpital, alors que les combats faisaient rage dans la petite enclave.

Samedi, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré que la guerre se poursuivrait pendant «encore plusieurs mois», résistant aux appels internationaux en faveur d’un cessez−le−feu.

Les gratte−ciel de Tel−Aviv ont été illuminés en jaune pour appeler à la libération des otages détenus par les militants palestiniens à Gaza depuis plus de 80 jours.

Au Pakistan, pays à majorité musulmane, le gouvernement a interdit toutes les célébrations de la Saint−Sylvestre en signe de solidarité avec les Palestiniens.

En Irak, un arbre de Noël a été décoré de drapeaux palestiniens et de corps symboliques dans des linceuls funéraires, placés à côté d’un monument de la liberté dans le centre de Bagdad. De nombreux chrétiens en Irak ont annulé les festivités de cette année en signe de solidarité avec Gaza et ont choisi de limiter leurs célébrations aux prières et aux rituels.

Vigilance à New York et en Europe

À New York, les organisateurs se sont dits prêts à assurer la sécurité des dizaines de milliers de fêtards qui devraient envahir Times Square, au cœur de Manhattan, dimanche soir.

Le maire de New York, Eric Adams, a précisé qu’il n’y avait «aucune menace spécifique» pour les célébrations du Nouvel An, lors desquelles des concerts de Flo Rida, Megan Thee Stallion et LL Cool J étaient prévus.

La police a fait savoir qu’elle élargirait le périmètre de sécurité autour des festivités, créant ainsi une «zone tampon» qui lui permettrait d’empêcher d’éventuelles manifestations.

Lors de la fête de l’année dernière, un homme armé d’une machette a attaqué trois policiers à quelques pâtés de maisons de Times Square.

La sécurité a également été renforcée dimanche dans les villes européennes.

Les autorités allemandes ont annoncé avoir arrêté trois autres personnes en lien avec une menace d’attaque par des extrémistes islamiques contre la célèbre cathédrale de Cologne.

À Berlin, quelque 4500 policiers ont reçu le mandat de maintenir l’ordre et éviter des émeutes comme celles observées il y a un an.

Les autorités ont également interdit l’usage traditionnel des pétards dans plusieurs rues de la ville. Ils ont également interdit une manifestation propalestinienne dans le quartier de Neukölln de la capitale allemande, qui a été le théâtre de plusieurs rassemblements propalestiniens.