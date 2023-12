Gaza: une otage israélo-américaine serait décédée

Judih Weinstein Haggai et son mari, Gadi Hagi (La Presse Canadienne)

Judith Weinstein Haggai «a été blessée lors du massacre du 7 octobre, et il a maintenant été autorisé de publier qu’elle a été tuée ce samedi-là», ayant succombé à ses blessures, a indiqué le kibboutz dans un communiqué.

Âgée de 70 ans, elle était présentée comme la femme la plus âgée retenue en otage dans la bande de Gaza.

Selon le kibboutz, elle était «mère de 4 enfants et grand-mère de sept petits-enfants» et exerçait comme «enseignante d’anglais pour enfants à besoins éducatifs particuliers ou ayant des problèmes d’attention et de concentration».

Le kibboutz de Nir Oz avait annoncé mercredi la mort de son mari Gadi Haggai, 73 ans, également otage à Gaza, dans les mêmes circonstances. Le président américain Joe Biden avait dit avoir «le coeur brisé par la nouvelle».

Les dépouilles du couple se trouvent toujours dans la bande de Gaza, selon le kibboutz.

«Je veux croire qu’elle est encore en vie, mais (...) je n’en suis pas sûr», avait déclaré le fils de Judith Weinstein Haggai, Ahl Haggai, dans un entretien ce mois-ci.

Joe Biden avait dit continuer «de prier» pour qu’elle soit en bonne santé et qu’elle rentre chez elle saine et sauve.

Quelque 250 personnes ont été prises en otage lors de l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a fait environ 1140 morts, selon un décompte de l’AFP à partir des derniers chiffres officiels. À ce jour, 129 sont toujours retenues à Gaza, d’après les autorités israéliennes.

Une trêve, mise en place du 24 novembre au 1er décembre, avait permis la libération de 105 otages à Gaza, dont 80 en échange de 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

Au moins 21 320 personnes – majoritairement des femmes, des enfants et des adolescents – on été tuées à Gaza depuis le début de l’offensive de l’armée israélienne, selon les autorités du Hamas au pouvoir.