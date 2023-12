Le mari d’une Canadienne détenue par le Hamas est mort

Judih Weinstein Haggai et Gadi Hagi (La Presse Canadienne)

Le mari israélo−américain d’une Canadienne détenue en otage par le Hamas depuis l’attaque du 7 octobre, serait mort.

Selon le réseau américain ABC, le Forum des familles des otages et disparus aurait appris la mort de Gadi Hagi. L’homme âgé de 73 ans avait été tué lors de l’attaque. Le Hamas aurait ensuite ramené son corps à Gaza.

La victime, qui avait une double nationalité israélienne et américaine, était mariée à Judih Weinstein Haggai, qui a elle aussi une double nationalité, israélienne et canadienne. On croit qu’elle figure parmi les otages encore détenus par le Hamas.

Sa famille a indiqué que Mme Wenstein Haggai était née dans l’État de New York. Elle avait trois ans lorsque la famille s’est installée à Toronto. Vingt ans plus tard, elle a émigré en Israël en compagnie de son mari.

La famille a raconté que le couple était parti se promener au moment de l’attaque du 7 octobre. Mme Wenstein Haggai a eu le temps d’envoyer un texto aux membres de son village, disant qu’un motocycliste armé avait abattu son mari. Elle−même souffrait d’une blessure légère.

ABC News a rapporté que le Forum avait annoncé que M. Hagi était un musicien qui aimait bien faire rire les gens qui l’entouraient.