Netanyahu exclut tout cessez-le-feu à Gaza avant «l’élimination» du Hamas

Les bombardements israéliens dévastateurs par mer, terre et air ont fait 19 667 morts à Gaza, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents. (SAID KHATIB/AFP)

«Nous continuons la guerre jusqu’au bout. Elle se poursuivra jusqu’à l’élimination du Hamas, jusqu’à la victoire. Ceux qui pensent que nous allons nous arrêter sont déconnectés de la réalité», a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.

«Nous n’arrêterons pas les combats tant que nous n’aurons pas réalisé tous les objectifs que nous nous sommes fixés : l’élimination du Hamas, la libération de nos otages et la suppression de la menace en provenance de Gaza», a-t-il ajouté.

«Nous attaquons le Hamas avec le feu, un feu infernal. Partout, y compris aujourd’hui. Nous attaquons également leurs soutiens de près et de loin. Tous les terroristes du Hamas, du premier au dernier, sont des hommes morts. Ils n’ont que deux options : se rendre ou mourir», a-t-il encore dit.

Ses déclarations surviennent au moment où le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a entamé mercredi en Égypte des discussions sur un arrêt des combats qui permettrait des libérations d’otages parmi ceux retenus par son mouvement à Gaza et l’acheminement de davantage d’aide humanitaire dans le territoire assiégé.

Un responsable du Hamas parlant sous couvert d’anonymat a affirmé mercredi à l’AFP à Gaza, qu’un «cessez-le-feu total et un retrait de l’armée d’occupation israélienne de Gaza sont un préalable à toute négociation sérieuse pour un échange» d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens.

Les propos de M. Netanyahu interviennent aussi sur fond de discussions à l’ONU sur un projet de résolution au Conseil de sécurité permettant d’accélérer l’acheminement de l’aide à Gaza.

Le vote a déjà été reporté deux fois et les membres cherchent la bonne formule pour éviter un veto des États-Unis, principal allié d’Israël. Le texte, qui réclamait initialement une «cessation urgente et durable des hostilités» à Gaza, évoque désormais une «suspension» des combats.

Les discussions en cours sur une possible nouvelle pause dans les hostilités entre Israël et le Hamas sont «très sérieuses», a tout de même affirmé mercredi un porte-parole de la Maison-Blanche.

«Nous espérons qu’elles aboutiront», a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, en ajoutant : «C’est quelque chose à quoi nous travaillons depuis que la précédente pause s’est achevée».

Tir de roquettes

La visite d’Ismaïl Haniyeh a eu lieu un jour après que le Hamas ait tiré des roquettes qui ont déclenché des sirènes d’alerte aérienne dans le centre d’Israël, une démonstration de force au cours d’une guerre de dix semaines qui a dévasté une grande partie du nord de Gaza, tué près de 20 000 Palestiniens et chassé de chez eux quelque 1,9 million de personnes, soit près de 85 % de la population.

Israël a demandé au reste du monde d’inscrire le Hamas sur la liste noire des organisations terroristes, affirmant qu’il devait être éradiqué à la suite de son massacre du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a déclenché la guerre.

Mais les deux parties ont récemment relancé des pourparlers indirects, sous la médiation de l’Égypte et du Qatar, en vue d’instaurer un nouveau cessez−le−feu et de libérer d’autres otages capturés lors de cette attaque en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Les services de téléphonie mobile et d’Internet ont de nouveau été interrompus dans la bande de Gaza mercredi, ce qui pourrait compliquer les efforts visant à communiquer avec les dirigeants du Hamas à l’intérieur du territoire, qui se sont cachés après le 7 octobre.

Loin d’un accord

Le Hamas a déclaré qu’aucun autre otage ne serait libéré tant que la guerre ne serait pas terminée, et il devrait insister sur la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens, y compris des militants de haut niveau, pour les captifs restants ― des demandes qu’Israël a jusqu’à présent rejetées.

L’Égypte, ainsi que le Qatar, a contribué à la médiation d’un cessez−le−feu d’une semaine en novembre, au cours duquel le Hamas a libéré plus de 100 otages en échange de la libération par Israël de 240 prisonniers palestiniens. Le Hamas et d’autres militants détiennent encore environ 129 captifs.

Le Hamas a déclaré que M. Haniyeh ― qui serait basé au Qatar, mais dont les déplacements sont rarement rendus publics ― discuterait de la guerre avec des responsables égyptiens, sans donner plus de détails. L’Égypte, qui borde la bande de Gaza, est très préoccupée par l’afflux potentiel de réfugiés palestiniens, craignant qu’Israël ne leur permette pas de rentrer chez eux.

«Nettoyage final»

Au moins 46 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées tôt mercredi, alors qu’Israël continuait de bombarder le camp de réfugiés urbain de Jabaliya, près de la ville de Gaza, selon Munir al−Bursh, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé.

Dans le sud de la bande de Gaza, plusieurs femmes et enfants ont été amenés à l’hôpital Nasser de la ville de Khan Younis après les frappes de la nuit et de la journée de mercredi. Un garçon a été vu en train de sangloter à côté de sa mère blessée, qui était allongée sur un brancard, avant d’être soulevé et placé sur sa poitrine.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré mardi que les forces de son pays pénétraient dans le réseau de tunnels du Hamas dans le nord de la bande de Gaza dans le cadre d’un «nettoyage final» des militants de la région. La zone urbaine dense du nord ― y compris la ville de Gaza, la plus grande du territoire ― a été le théâtre de combats féroces, les autorités sanitaires palestiniennes faisant état de dizaines de personnes tuées dans les bombardements de ces derniers jours.

M. Gallant a indiqué que dans le sud de la bande de Gaza, où l’armée a lancé une incursion terrestre centrée sur Khan Younis début décembre, les opérations prendront «des mois».

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, a déclaré mardi que le nombre de morts depuis le début de la guerre s’élevait à plus de 19 600. Il ne fait pas de distinction entre les décès de civils et de combattants.

Le Hamas et d’autres militants ont tué quelque 1200 personnes, pour la plupart des civils, lors de l’attaque du 7 octobre.

L’armée israélienne affirme que 134 de ses soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre à Gaza. Israël affirme avoir tué quelque 7000 militants, sans fournir de preuves, et impute la mort de civils au Hamas, affirmant qu’il les utilise comme boucliers humains lorsqu’il combat dans des zones résidentielles.

L’ONU continue de faire pression

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU négocient une résolution parrainée par les pays arabes visant à mettre un terme aux combats afin de permettre une augmentation des livraisons d’aide humanitaire à Gaza, qui font cruellement défaut. Le vote de la résolution, initialement prévu lundi, a été repoussé à mercredi, les négociations se poursuivant dans l’espoir d’amener les États−Unis à s’abstenir ou à voter «oui» à la résolution, après avoir opposé leur veto à un précédent appel au cessez−le−feu.

La France, le Royaume−Uni et l’Allemagne, qui comptent parmi les plus proches alliés d’Israël, se sont joints aux appels mondiaux en faveur d’un cessez−le−feu au cours du week−end. En Israël, des manifestants ont appelé à des négociations avec le Hamas afin de faciliter la libération des dizaines d’otages encore détenus par le groupe.

L’Égypte, ainsi que le Qatar, a contribué à la médiation d’un cessez−le−feu d’une semaine en novembre, au cours duquel le Hamas a libéré plus de 100 otages en échange de la libération par Israël de 240 prisonniers palestiniens. Le Hamas et d’autres militants détiennent encore environ 129 captifs.er un soutien diplomatique et militaire à l’offensive.