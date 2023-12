La situation au 74e jour de la guerre entre Israël et le Hamas

Après l’attaque du 7 octobre, Israël a juré d’«anéantir» le Hamas, pilonnant le territoire palestinien, l’assiégeant, et menant une vaste opération terrestre depuis le 27 octobre. (AFP)

Environ 1140 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans cette attaque, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens disponibles, et quelque 250 enlevées et emmenées à Gaza.

Parmi ces otages, 129, dont certains sont peut-être morts, sont encore à Gaza, d’après l’armée. Une centaine de personnes ont été libérées dans le cadre d’une trêve fin novembre en échange de 240 prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.

Après l’attaque du 7 octobre, Israël a juré d’«anéantir» le Hamas, pilonnant le territoire palestinien, l’assiégeant, et menant une vaste opération terrestre depuis le 27 octobre.

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état mardi de 19 667 morts dans les bombardements israéliens, majoritairement des femmes, des enfants et des adolescents.

Voici les derniers développements:

Nouvelles frappes

Mardi, 20 Palestiniens ont été tués dans un bombardement à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon le Hamas. Parmi eux se trouvaient quatre enfants et un journaliste, Adel Zorob.

«Aujourd’hui, les Palestiniens sont contraints de se réfugier dans des zones de plus en plus petites (...) tandis que les opérations militaires continuent de s’approcher de plus en plus», a déclaré le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Volker Türk, ajoutant qu’il n’y a «plus d’endroit où aller à Gaza».

Vidéo d’otages

Le Hamas a diffusé lundi une vidéo de trois otages israéliens âgés en vie, trois jours après que l’armée israélienne a admis avoir tué par erreur trois autres otages, âgés de 25 à 28 ans.

Cet enregistrement est «une vidéo de terreur criminelle qui montre la brutalité du Hamas envers des civils âgés et innocents qui ont besoin d’attention médicale», a dénoncé un porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari.

Cette vidéo a été publiée alors que des tractations ont lieu pour obtenir une nouvelle trêve qui permettrait une libération d’otages retenus à Gaza.

Pressions diplomatiques

Le Conseil de sécurité des Nations unies se prononce mardi sur un nouveau texte appelant à une «cessation urgente et durable des hostilités» dans la bande de Gaza, après les veto opposés par les États-Unis à de précédentes tentatives.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, rencontre mardi ses homologues français et italien, pour appeler de nouveau à «un cessez-le-feu durable», ont annoncé ses services.

Coalition en mer Rouge

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi la création d’une coalition de dix pays face aux attaques de missiles et de drones des rebelles Houthis du Yémen contre les navires transitant par la mer Rouge, qui «menacent la libre circulation du commerce».

Des géants du transport maritime ont déserté le point d’entrée ou de sortie de la mer Rouge, le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, qui sépare la péninsule arabique de l’Afrique, et par lequel transite 40% du commerce mondial.

Les Houthis déterminés

Les rebelles Houthis du Yémen, qui ont revendiqué lundi de nouvelles attaques en mer Rouge, ont déclaré mardi qu’ils ne cesseraient pas de cibler les navires marchands.

«Même si l’Amérique mobilise le monde entier, nos opérations militaires ne s’arrêteront pas (...) quels que soient les sacrifices que cela nous coûtera», a déclaré Mohammed al-Bukhaiti, un haut responsable des Houthis, sur X (ex-Twitter).

Ces attaques ne s’arrêteront que «si Israël cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée», de la bande de Gaza.