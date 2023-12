Un nouveau tir balistique ravive les tensions entre les deux Corées

Cet essai intervient alors que Séoul et Washington ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis et la Corée du Sud entraînerait la fin du régime nord-coréen. (Courtoisie, via AP)

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud n’ont pas dit immédiatement de quel type de missile il s’agissait ni à quelle distance il volait.

Les tensions sur la péninsule coréenne sont à leur niveau le plus élevé depuis des années, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un ayant accéléré l’expansion de son programme nucléaire et de missiles. Il se montre de plus en plus favorable envers une doctrine qui prône l’utilisation préventive d’armes nucléaires.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont réagi en augmentant la visibilité de leur partenariat trilatéral dans la région et en renforçant leurs exercices militaires combinés, que Kim Jong -un condamne comme étant des répétitions d’invasion.

Le dernier lancement de la Corée du Nord fait suite à des pourparlers de haut niveau sur la sécurité entre les responsables américains et sud-coréens à Washington au cours du week-end, où ils ont convenu de plans pour intégrer des scénarios d’opération nucléaire dans leurs exercices militaires combinés l’année prochaine pour faire face aux menaces changeantes du Nord, selon les détails annoncés par le bureau présidentiel de Séoul.

Face aux menaces nord-coréennes, la Corée du Sud a cherché à obtenir des États-Unis des assurances plus fortes qu’elle utiliserait rapidement et résolument ses capacités nucléaires pour défendre son allié en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne.

Plus de 100 missiles

La Corée du Nord a testé plus de 100 missiles depuis le début de 2022, son dirigeant ayant profité de la distraction causée par l’invasion russe en Ukraine pour accélérer son programme nucléaire militaire, qu’il considère comme sa meilleure garantie de survie.

Les armes que la Corée du Nord a testées au cours des derniers mois comprenaient des missiles balistiques intercontinentaux qui ont démontré une portée potentielle pour atteindre le continent américain, et une série d’événements de lancement que le Nord a décrits comme des attaques nucléaires simulées sur des cibles en Corée du Sud.

Le mois dernier, la Corée du Nord a également lancé son premier satellite de reconnaissance militaire, que Kim Jong-un a qualifié d’essentiel pour surveiller les activités militaires des États-Unis et de la Corée du Sud et renforcer la menace de ses missiles à capacité nucléaire.

Washington et ses alliés ont également exprimé des inquiétudes quant à un éventuel alignement des armements entre la Corée du Nord et la Russie. Ils craignent que Kim fournisse des munitions dont le Président russe Vladimir Poutine a grandement besoin pour faire la guerre en Ukraine en échange d’une assistance technologique russe pour améliorer son armée nucléaire.